SENSAIの新作クリーム登場♡小石丸シルク配合で叶える彫刻美肌

カネボウ化粧品のプレステージブランド『SENSAI（センサイ）』から、待望の新エイジングケア＊1クリームが2025年9月3日（水）に登場します。小石丸シルク研究を基盤に開発された「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」は、しなやかに肌へ寄り添いながら引き締め感と艶を与える逸品。彫刻美をテーマにしたデザインと共に、肌に眠る美を呼び覚ます新時代のケアが始まります。

最新クリームが叶える彫刻美スキン

「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」は、ナイアシンアミドを有効成分として配合し、シワ改善とハリ感をサポート。

小石丸シルクEX＊4や新成分トータルフォルムCPX＊5が肌を保湿し、うるおい不足や弾力低下を同時にケアします。

なめらかながらも引き締まる「立体張膜処方」により、肌に心地よいフィット感を与え、美しいフェイスラインへ導きます。

＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと＊4 小石丸シルクEX（保湿）：水解シルク液、酢酸キトサミン＊5 チンピエキス、Ｎ-メチル-Ｌ-セリン、ワレモコウエキス、水溶性ショウキョウエキス（Ｋ）、酵母エキス-3、セイヨウナシ果汁発酵液、チョウジ抽出液、ヒメフウロエキス、ゲットウ葉エキス、ＢＧ

香りとリチュアルで育む美の時間

香りは小石丸シルクをイメージしたフローラル・バルサミック・ムスキィノート。

透き通るトップから、艶やかなホワイトフローラル、しなやかな余韻へと移ろうシルキィフィールは上質なスキンケア時間を演出します。

顔・フェイスライン・首へとひと続きにケアする独自のリチュアルも公開中。手のひらで肌を慈しみながらなじませる所作は、自分自身と向き合う大切なひとときをもたらします。

商品概要と特別な限定セット

センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム



50mL 価格：33,000円（税込）／レフィル 50mL 価格：29,700円（税込）

発売日：2025年9月3日（水）

センサイ ＡＳ マイクロ エッセンスインローション リミテッドエディション

さらに10月には発売記念として、化粧水「AS マイクロ エッセンスインローション」現品と、新クリーム＆乳液のミニサイズが入った限定キット（税込14,300円）が登場。

小石丸シルク由来の保湿成分で、見た目も感触も美しいシルクスキンを目指せます♪

SENSAIが切り拓く、未来のエイジングケア

「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」は、単なるスキンケアにとどまらず、自分らしい美を育む新たなリチュアルを提案するクリームです。

小石丸シルク研究から生まれた処方と、彫刻美をイメージしたデザインが融合し、肌と心を満たす特別な体験を実現。これからのエイジングケアをアップデートしたい方におすすめの一品です。