¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ê2¿Í
¡¡½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬½Ð±é±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡¡¸ø³«µÇ°°§»¢¤Ç¤·¤¿¡¡À§Èó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÎÉ·ò¸ã(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¿û¸¶¤È5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄÂçÊå¤Îà¹õÅÄÉ×ºÊá¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅöåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿´¶¤¸ÎÉ¤¡×¡Ö¿´Äì´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×(Åìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë)¤ÏÌ¡²è²È¡¦»°¹¥¶ä¤ÎºÇ¹â·æºî¤ÈÌ¾¹â¤¤¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¥·¥ê¡¼¥º(Á´3´¬)¤Î¼Â¼Ì²½¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Ü½»»Ù±ç¤ò¤¦¤¿¤¦³¤ÊÕ¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Èþ½ÑÉô°÷¤Î¼ç¿Í¸ø(¼ç±é¡¦¸¶ÅÄàèÇ·Í¤)¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î²ÆµÙ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¿û¸¶¤È¹õÅÄ¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£