岡田紗佳（写真はインスタグラム ＠sayaka_okada より）

　プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。所属チームの新ユニフォームを公開した。

　岡田は「新ユニフォームが発表されました。去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました！一年間こちらで戦っていきます！よろしくね」と写真を添えて投稿。

　ボディラインがあらわになったユニフォーム姿に、ファンからは「スタイル良すぎ！」「美しすぎる！」「めっちゃキレイ！」などといった感想が相次いで寄せられている。