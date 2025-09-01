岡田紗佳、ボディラインあらわな“新ユニフォーム” ファンもん絶「スタイル良すぎ！」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。所属チームの新ユニフォームを公開した。
【写真】スタイルよすぎ！ボディラインあらわなユニフォーム姿の岡田紗佳
岡田は「新ユニフォームが発表されました。去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました！一年間こちらで戦っていきます！よろしくね」と写真を添えて投稿。
ボディラインがあらわになったユニフォーム姿に、ファンからは「スタイル良すぎ！」「美しすぎる！」「めっちゃキレイ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
