HoneyWorks feat. ハコニワリリィの＜1st LIVE「Bouquet」＞が、KT Zepp Yokohamaにて12月20日に開催されることが発表された。

本ライブはHoneyWorks feat. ハコニワリリィとしては初のフルライブとなる。タイトル「Bouquet」には、色とりどりの花束のように、HoneyWorks feat. ハコニワリリィのさまざまな魅力をお届けするという意味が込められており、リリースされているアニメタイアップ曲を含めたたくさんの楽曲を歌唱予定。

現在チケット最速抽選申込受付が開始しており、締切は9月23日(火)まで。チケット特典として、フェイスタオルが用意されている。

＜HoneyWorks feat.ハコニワリリィ1st LIVE「Bouquet」＞

【日時】2025年12月20日(土)

［昼の部］開場14:15 / 開演15:00

［夜の部］開場18:00 / 開演18:45



【出演】

ハコニワリリィ(Hanon・Kotoha)

HoneyWorks バンド(Gt：Oji、中西 Ba：kyo Key：宇都圭輝 Dr：AtsuyuK! Mp：ショウイチ)



【会場】

KT Zepp Yokohama (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6）

https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/#access



【チケット】

通常指定席 8,000円 (税込)

特典付指定席 9,800円 (税込)

＊ドリンク別 (600円)

※特典：フェイスタオル



・申込URL：https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/287

・発券方法：アプリ (電子チケット)

※本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

※お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。



・販売スケジュール

最速抽選

［申込受付期間］2025/08/29(金) 〜 2025/09/23(火) 23:59

［抽選結果発表］2025/09/26(金) 19:00以降

［支払手続期間］2025/09/26(金) 19:00 〜 2025/09/29(月) 23:59