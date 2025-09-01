2025年8月30日から31日にかけて放送された「24時間テレビ48」（日本テレビ系）で、フリーアナウンサーの徳光和夫さんが、チャリティーマラソンを完走したばかりの「SUPER EIGHT」の横山裕さんに対して見せた配慮に、SNSで称賛の声が寄せられている。

「オカン、今見てんのか？俺やったぞ！」

横山さんは、経済的に困窮した家庭で育ち、2人の弟が児童養護施設で暮らした経験から、支援が必要な子どもたちのために走ったという。横山さんは、番組メイン会場の両国国技館のステージ上でゴールテープを切り、105キロを完走した。

番組の最後には、番組で募った「マラソン子ども支援募金」で集まった総額を発表。アナウンサーが「マラソン子ども支援募金の総額、横山さん、後ろのビジョンをご覧ください」と案内すると、出演者たちは後ろを注目しつつ、ステージ中央を開けるように左右に寄った。中央にいた横山さんは椅子に腰かけたまま、身体をひねって後ろを振り向いた。

すると、徳光さんが横山さんに近寄り、横山さんの座る椅子を回して見やすいように向きを変えてあげていた。

Xでは徳光さんのこの行動に注目が集まり、「徳光さんが後ろの画面見えるように横山くんの椅子さっと回してくれたのかっこよかった」「優しさのかたまり」「徳光さん優しい」といった声が寄せられた。

なお、募金の総額は、番組終了時点で7億40万8600円だったと発表された。横山さんは15年前に亡くなった母に向けて「オカン、今見てんのか？俺やったぞ！」と言葉をかけたほか、「弟がやっぱり見てくれてるっていうのが、俺やらなあかん、兄ちゃんやらなあかんって思って頑張りました」と気持ちを明かした。