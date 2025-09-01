「ゴディバ」に“クロミのぬいぐるみ”付きハロウィンコレクション登場！ 黒ネコ姿の限定デザイン
「ゴディバ」は、9月10日（水）から、ハロウィン限定「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を、全国の「ゴディバショップ」、「GODIVA cafe」およびオンラインショップで発売する。
【写真】黒ネコフードを脱いだクロミも超かわいい！
■トートバッグ付きのセットも用意
「ゴディバ」の2025年ハロウィンコレクションは、画家の田中健太郎氏が描き下ろした黒ネコのイラストをパッケージにあしらった商品が期間限定販売される。
注目は、サンリオキャラクターズのクロミが黒ネコにふんした「ぬいぐるみチャーム」と「G クリスピーショコラ」を組み合わせたオンラインショップ限定セット。クロミの子分のバクを添えた限定デザインは、この機会だけの特別な仕上がりとなっている。
また、ミルク、ダーク、ホワイトプラリネ、ミルク ブロンドソルテッドキャラメルの4種の「G キューブ チョコレート」と黒ネコポーチのセットや、「G キューブ チョコレート」のミルクとダークを入れた黒ネコ缶も用意。
さらに、黒ネコがプリントされたバッグに「カレ」や「モンブランラングドシャクッキー」など、「ゴディバ」の定番菓子を詰め合わせたギフトセットなどもそろい、友人や家族へのギフトにもぴったりなコレクションとなっている。
