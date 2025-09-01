『ラブライブ！』シリーズの作品横断ユニット・AiScReam（アイスクリーム）が、デビューシングル「愛♡スクリ〜ム！」のキャスト実写MVを公開した。

◆「愛♡スクリ〜ム！」MV

「愛♡スクリ〜ム！」は、2025年1月の配信開始以来、国内外で爆発的な人気を博し、各国の音楽チャートを次々と席巻。SNSを中心にグローバルで楽曲が拡散され続けている。

TikTokでのUGC投稿数は1,100万件、総視聴回数は133億回、YouTube関連動画 総再生数は175億回を記録（2025年9月1日(月)現在）。そしてこのたび、ストリーミング累計再生数が1億回を突破！その勢いはさらに加速している。

新たに公開されたキャスト実写MVでは、アメリカンダイナーに加えてメンバー3人それぞれのフレーバーを連想させる部屋で撮影されており、SNSで話題となったフレーズに加えて息の合ったダンスパートや3人の楽しそうな表情が楽しめる内容となっている。

また、9月6日(土)・7日(日)にはパシフィコ横浜にてAiScReam主催ライブイベント＜AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て♡♡♡＞が開催される。こちらはU-NEXTでの独占ライブ配信＆国内・海外でのライブビューイングの実施が決定している。