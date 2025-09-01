収納力とスタイルを両立する【ザノースフェイス】リュック、軽量タフ仕様で幅広く活躍する万能モデルをAmazonで販売中！
アウトドアも日常も頼れる【ザノースフェイス】リュック、快適背負い心地と多機能設計でアクティブに使える一品をAmazonで販売中！
THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック(リュック)。フレックスベントのショルダーハーネス/背面をサポートするパッドつきのエアメッシュとPEシートつき。
クラシカルなデザインに機能性を融合。27L容量と多数のポケット配置で、通学から旅行まで幅広く対応する構造になっている。
背骨への負担を軽減するスパインチャンネル構造と通気性の高いエアメッシュ背面で、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現している。
15インチPCスリーブやハイドレーション用スリーブ、取り外し可能なウエストベルトなど、用途に応じた使い分けが可能な仕様となっている。
耐久性の高い420Dリサイクルナイロンを採用し、環境にも配慮。軽量で丈夫な作りはアウトドアにも日常使いにも適している。
