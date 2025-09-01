駆け込みで大型移籍が成立！マンCが欧州王者の守護神を獲得へ！レギュラーだったブラジル代表GKはトルコに
移籍市場最終日に小さくない動きがあった。
マンチェスター・シティがチャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンから、イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマを獲得することが確実となった。
また、シティで長らくレギュラーを務めてきたブラジル代表GKエデルソンは、トルコのフェネルバフチェへと移籍する。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が自身のXに、契約決定時のお馴染みのフレーズ“HERE WE GO”とともに、こう投稿した。
「独占情報。ドンナルンマがマンチェスター・シティへ、HERE WE GO！イタリア代表GKがパリ・サンジェルマンからマンチェスター・シティのプロジェクトに参加する契約が完了。今日の午後にメディカルチェック。数週間前に長期契約が合意され、エデルソンがフェネルバフチェに移籍した後、両クラブ間で全ての手続きが完了した」
先月、パリSGがリールからGKリュカ・シュバリエを獲得したことで、ドンナルンマは退団の意向を明らかにしていた。26歳の守護神がイングランドで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
