モデルの黒田知永子（64）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、右手首を骨折したと報告した。

黒田は「旅先で足を滑らせて思わず手をついて体を支えたところ手首がポキっと小さな音をたてました…」とつづった。

さらに「ものすごく痛かったけどそんなに酷く腫れることもなく、きっと2週間ぐらいで良くなるかな？なんて思っていたのですがMRIを撮ったらしっかり骨折 ガッチリ固定されてしまいました」と説明。

利き手の右手首ということで「できない事がたくさん…手首って働いてるなぁ〜と確認 しばらくトホホな生活です 皆様も気をつけてくださいね どこで何があるか…頑張って左手を訓練中 かき氷は難なく完食」と、スカーフで作った三角巾で右手を支え、左手でかき氷を食べる写真を投稿。

また、「アイライン引けない」「片手でストレートアイロンかけてる」「滑らなそうなスニーカーを新調」なども報告した。

フォロワーからは「お大事に」と心配する声とともに「スカーフがおしゃれ」「三角巾をスカーフで代用する…お洒落ですね」「骨折してもスカーフで代用する さすがです」「エルメスのスカーフの使い方、さすが」などの声が寄せられていた。