8月31日、東京スポーツが、BE:FIRSTのRYOKIこと俳優の三山凌輝が、女優の趣里との “授かり婚” を機に改心を誓って断酒していると報道した。

三山は今年4月、週刊文春にYouTuberのRちゃんこと大野茜里との婚約トラブルを報じられ、“1億円いただき男子” と話題になった。

「資産家でもあるRちゃんに、車など総額1億円近く貢がせ、婚約破棄したと報道されたことで、RYOKIとしてのグループ活動は休止、事務所からも独立するなど大騒動になりました。

ほぼ同時進行で、俳優の水谷豊さん、元キャンディーズの伊藤蘭さんの娘である趣里さんとの交際が発覚。女性トラブル発覚の直後に大物芸能一家のご令嬢をゲットという展開に、多くの批判が集まっていました」（芸能記者）

水谷夫妻が結婚に反対しているとの報道が次々と出るなか、8月29日、2人は妊娠と結婚をそれぞれのInstagramで発表。そうしたなか、三山が評価を逆転するためなのか、断酒を決意したと報じられたわけだ。

「東スポの報道では、もともと酒好きで、メンバーを自宅に呼んで宴会を開くことも多かったそうですが、すべてやめたそうです。現在は、BE:FIRSTのワールドツアーで訪れたアメリカで覚えたコーヒーにハマっているのだとか。

また、父親になるという自覚からか、『女性セブンプラス』の報道では『生まれ変わらなければいけない』と “改心宣言” しているとも。いずれにせよ、変化を誓っているのは間違いなさそうです」（前出・記者）

だが、X上では、2人の結婚生活に懐疑的な意見が多数寄せられている。

《見ればお似合いの夫婦は直感で感じるが､この二人は見るからにお似合いとはお世辞にも言えないよ！》

《三山凌輝は誰がどう見ても地雷なのよな。Rちゃんへの結婚詐欺だけじゃなくて、色んなタレントと撮られてて女性トラブル多過ぎなのよ》

「特に気がかりなのは、妊娠と結婚が発表された後も沈黙をしたままの水谷さんですよね。伊藤蘭さんは祝福コメントを出しましたが、水谷さんは、初孫の誕生に向けて、今は静かに見守ろうという姿勢なのかもしれません。

三山さんが今後、家族としてうまくやっていくためには、当然水谷さんに迎え入れてもらう必要がありますから、一連の “禁酒宣言” などもアピールの一環である可能性はありますね。

本気で心から変わったのであれば、水谷さんもいつか認めてくれるのではないでしょうか」

現状、俳優仕事も音楽活動もおこなっていない、開店休業状態の三山。本当に生まれ変わって妻子を大切にし、パパタレントとして再生することができるだろうか。