Àîºê¤Ë¤Ï¥¨¥ê¥½¥ó¤¬¤¤¤ë¡£Ä®ÅÄÀï¤Î°µ´¬¤Î£²¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¸Ø¼¨¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê½õ¤Ã¿Í¤Ö¤ê
¡ÎJ£±Âè28Àá¡ÏÀîºê £µ¡Ý£³ Ä®ÅÄ¡¿£¸·î31Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¡¡Àîºê¤é¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÀîºê¤é¤·¤¤¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤ÇÏ¢Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢£³¼ºÅÀ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨ÂçÎÌ£µ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Àîºê¤¬¡¢Åù¡¹ÎÏ¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¥´¥é¥Ã¥½¤ò·è¤á¤¿°ËÆ£Ã£ºÈ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤ÀÏÆºäÂÙÅÍ¡¢£³¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò·è¤á¤¿µÜ¾ëÅ·¤éÂ¿¤¯¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥¨¥ê¥½¥ó¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸µÍè¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿½ÅÀï¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÄ®ÅÄ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢¶¯Îõ¤Êº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡£±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î»³ËÜÍª¼ù¤Î¸åÊý¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ò¹ª¤ß¤ËÆ¬¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¤È¡¢65Ê¬¤Ë¤Ï¸åÊý¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤ÈÃ±ÆÈ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÄ®ÅÄ¤ÎDF£³¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ÆµÜ¾ëÅ·¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï78Ê¬¤À¡£¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÄ®ÅÄDF¾»»Ò¸»¤é¤òÙû¤ÍÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÌ£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢²ø²æ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥¹¤ò°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤Ä¤Ê¤°µ´ÌÚÃ£Á°´ÆÆÄÂÎÀ©»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤âÁý¤¨¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ë¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤Î½õ¤Ã¿Í¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏDF¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àï¤¤Êý¤ÎÎÉ¤·°¤·¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¨¥ê¥½¥ó¤Ë¤Ïº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë¤À¤±¡×¤È¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¿À¤ä²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏµþÅÔ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ê15¥´¡¼¥ë¡Ë¡¢¼¯Åç¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê15¥´¡¼¥ë¡Ë¤é¤¬ÆÀÅÀ²¦¥ì¡¼¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤·¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤¬¡¢¥¨¥ê¥½¥ó¤â¤³¤ì¤Ç10¥´¡¼¥ëÌÜ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÀîºê¤ò¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤ØÆ³¤¯¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
