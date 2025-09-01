¡Ú¥¨¥â¤µÇúÈ¯¡Û¡ÖÊ¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼Âç½¸¹ç! POPUP SHOP¡×¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ç³«ºÅ·èÄê
¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÊ¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼Âç½¸¹ç! POPUP SHOP in OIOI ¡Á¥¦¥Á¤é¤Î»×¤¤½Ð¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¡Á¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤è¤êÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼Âç½¸¹ç! POPUP SHOP in OIOI ¡Á¥¦¥Á¤é¤Î»×¤¤½Ð¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¡Á¡×¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ
ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®Åö»þ¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤ä»¨²ß¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÈÊ¿À®Åö»þ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢9·î19Æü¤«¤é¤ÏPOPUP SHOP¸ÂÄê¤Ç¡¢9·î²¼½Ü¤Ë°ìÈÌÈ¯ÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
³«ºÅ¤ÏÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤ 8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Á28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11:00¡Á19:00¡£
(c) KAMIO JAPAN¡¡(c) CRUX
¡ÖÊ¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼Âç½¸¹ç! POPUP SHOP in OIOI ¡Á¥¦¥Á¤é¤Î»×¤¤½Ð¤Ï±Êµ×ÉÔÌÇ¡Á¡×¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ
ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®Åö»þ¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤ä»¨²ß¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÈÊ¿À®Åö»þ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢9·î19Æü¤«¤é¤ÏPOPUP SHOP¸ÂÄê¤Ç¡¢9·î²¼½Ü¤Ë°ìÈÌÈ¯ÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
³«ºÅ¤ÏÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤ 8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Á28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11:00¡Á19:00¡£
(c) KAMIO JAPAN¡¡(c) CRUX