£×£Â£Ã¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¥Ñ¡¦°æ¾åÍý»öÄ¹¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¡Ä¡Ö²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷¤ò¡×
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤È£±£²µåÃÄ¤Ï£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢Íý»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÇÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Íý»öÄ¹¤Î³ÚÅ·¡¦°æ¾åÃÒ¼£¼èÄùÌò¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±£²µåÃÄ¡¢¤¿¤Ö¤ó¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ê¤È¡£ÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤À¤±£×£Â£Ã¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÆüËÜ¤¬¿¿·õ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤âÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎµåÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤¬ÆÈÀêÅª¤Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£