山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。河北町ではきのう小学校付近でクマが目撃されました。

【写真を見る】「かなりエサに困って...」改正鳥獣保護管理法が施行される 連日クマの目撃が相次ぐ県内...銃の使用はどう変わる？（山形）

クマの目撃件数が過去最多のペースとなる中、改正鳥獣保護管理法がきょう施行し

人の生活エリアで猟銃をつかった対応ができるようになりました。



河北町などによりますときのう午後６時半ごろ、河北町の谷地西部小学校からおよそ２７０メートルの茅の下橋付近でクマを目撃したと散歩中の女性から通報がありました。

クマは１頭で、体長はおよそ８０センチメートルとみられます。クマはその後、南西の方向に走り去りその後の行方は分かっていません。

また、週末も各地でクマの目撃が相次ぎました。

鶴岡市では３０日、由良２丁目で体長およそ１メートルのクマが、３１日には、湯野浜２丁目で体長およそ１メートルのクマが目撃されています。

先月２５日、河北町では、町の中心部などでクマの目撃が相次ぎました。

■過去最多のペース...エサに困り...

県によりますと、今年、クマがこうした市街地で目撃された件数は、先月２４日現在で１０７件と、統計を取りだした２０１９年以降で過去最多のペースとなっています。

クマの生態に詳しい岩手大学農学部の山内貴義准教授です。

岩手大学農学部 山内貴義 准教授「そもそも８月はエサが少ないが（今年は）猛暑の影響なのか雨が少ないせいなのかは分からないが（クマが）かなりエサに困って例年よりもさらにアクティブに動いている感じがする」

今年の秋は、クマの主な食料となるブナが大凶作になる見込みで、これからの季節も人里にクマが降りてくる可能性が高いということです。

■改正鳥獣保護管理法施行

こうした中、きょう改正鳥獣保護管理法が施行され、人の生活エリアにクマが侵入した場合に銃を使うことができるようになりました。

これまでは原則的に市街地で銃を使うことはできず、人に危険が及ぶ場合に県と警察の許可を得て使う必要がありました。

しかし、今回の改正法では、人が生活するエリアにクマが侵入し、緊急性が高く、他に迅速に捕獲する手段がないこと。さらに、人に弾丸が届くおそれがない場合に

市町村の判断で銃の使用が可能となりました。

改正法を受けて県は、今後の対応などについて検討していくとしています。

クマの出没が相次ぐ中、県と警察は、県民ができる対応として目撃された場所では夜間や早朝の外出を控えること、クマのエサとなる生ごみを家の周囲に置かないことなどを呼びかけているほか、クマを見つけた際は、すぐに市や警察に通報してほしいとしています。