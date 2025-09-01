空手の東京五輪代表の男（29）酩酊状態の女性に性的暴行した罪で「懲役3年の実刑判決」大阪地裁

酒に酔った状態の２０代女性に性的暴行を加えた罪などに問われた空手の元日本代表の男に対し、大阪地裁は９月１日、懲役３年の実刑判決を言い渡しました。



判決の事実認定によりますと、大阪府の会社員・西村拳被告（２９）は、２０２２年１１月に当時の被告宅で、被害女性（２０代）が酩酊し抵抗できない状態であるのに乗じて性的暴行を加え、擦り傷を負わせました。



西村被告は３軒の飲食店で２人きりで会食した後に、被害女性を自宅に連れ込み犯行に及びました。





西村被告側は公判で「女性側は酒の影響で抵抗できない状態＝抗拒不能状態ではなかったし、同意があった」として、起訴内容を否認。検察側は「被害女性を傷つけても自己保身を図ろうとしていて、謝罪の意思が全く見られない。再犯可能性も認められる」などと批判し、懲役６年を求刑していました。▼判決は偶発的な側面を指摘も、「想定外の強い屈辱感や羞恥心を与える悪質な行為に及んだ」と批判大阪地裁（伊藤寛樹裁判長）は９月１日の判決で、「被告は犯行を狙って被害者に飲酒させ酔わせたものではなかった。好意を示してくれている様子の被害者が酔いを深めているのに乗じて犯行に及んでいて、機会的、偶発的な犯行だった」と指摘しました。また、検察側の、▽西村被告が腰を押さえつけての性的暴行にも及んだ▽一連の犯行によって被害女性は抑うつ神経症にも陥ったとの主張は退けました。しかしその上で、「無断で動画撮影しながら性的暴行に及ぶという、想定外の強い屈辱感や羞恥心を与える悪質な行為に及び、被害者の人格を無視して性欲を満たそうとした行為の違法性や責任の程度は軽くない。刑の執行を猶予できるほどに刑事責任の評価をとどめることはできない」と判断。西村被告に対し、懲役３年の実刑を言い渡しました。西村被告側は控訴する方針です。▼東京五輪に日本代表として出場西村被告は空手の組手・男子７５ｋｇ級で、２０２１年の東京オリンピックに日本代表として出場し、５位入賞を果たすなど、空手の有力選手として知られていました。