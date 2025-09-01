TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ãæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤Ï20¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¡£Ãæ¹ñ¤Ïº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤¹°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¼óÇ¾³°¸ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ïº£²ó¤Î²ñµÄ¤òÁí³ç¤¹¤ë±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö°ì¹ñ¼çµÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î²ñµÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¡ÖÊÝ¸î¼çµÁ¡×¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¤­¤ç¤¦ÊÄËë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼óÇ¾³°¸ò¤Ï¤¢¤¹°Ê¹ß¤âÂ³¤­¤Þ¤¹¡£

¤¢¤¹¤Ë¤Ï½¬¼çÀÊ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ºÆ¤Ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬º£¸å¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Æ¹ñ¤È¤Î·ëÂ«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£