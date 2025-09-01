¡Ö°ì¹ñ¼çµÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬È¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡© ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¡Ä¼óÇ¾³°¸ò¤Ë¸«¤ëÃæ¹ñ¤ÎÁÀ¤¤¡Úµ¼Ô²òÀâ¡Û
Ãæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤Ï20¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¡£Ãæ¹ñ¤Ïº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤¹°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¼óÇ¾³°¸ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ïº£²ó¤Î²ñµÄ¤òÁí³ç¤¹¤ë±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö°ì¹ñ¼çµÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ñµÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¡ÖÊÝ¸î¼çµÁ¡×¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¤¤ç¤¦ÊÄËë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼óÇ¾³°¸ò¤Ï¤¢¤¹°Ê¹ß¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤Ë¤Ï½¬¼çÀÊ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ºÆ¤Ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬º£¸å¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Æ¹ñ¤È¤Î·ëÂ«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£