SCO加盟国首脳理事会第25回会議、中国天津で開催
2025年9月1日 18時32分
新華社通信
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するベラルーシのルカシェンコ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）
【新華社天津9月1日】上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議が1日、中国天津市の梅江コンベンションセンターで開かれた。
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するインドのモディ首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するイランのペゼシュキアン大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するカザフスタンのトカエフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するキルギスのジャパロフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するパキスタンのシャリフ首相。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するロシアのプーチン大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するタジキスタンのラフモン大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するウズベキスタンのミルジヨエフ大統領。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するＳＣＯのエルメクバエフ事務局長。（天津＝新華社記者／丁海濤）
１日、ＳＣＯ加盟国首脳理事会第２５回会議で発言するＳＣＯ地域対テロ機構執行委員会のシャルシェエフ主任。（天津＝新華社記者／丁海濤）