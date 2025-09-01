【MLB】ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）

【映像】ド軍スミスのサヨナラ弾→相手外野手が“高速帰宅”してしまう

ドジャースの山本由伸投手が先発登板した一戦は、土壇場で勝ち星を逃すも、最後に劇的なサヨナラ弾で幕を閉じた。目まぐるしい展開にファンの感情も乱高下。サヨナラの瞬間は外野手も“確信”するほどあっさりだった。

山本は序盤から安定感抜群の投球を披露。キレのある変化球と伸びのある直球を軸に相手打線を翻弄し、3回まで三者凡退を続けた。走者を背負っても要所を締め、毎回のように三振を奪取。この日は7回98球を投げ、被安打4、失点1、10奪三振という内容で、エースらしい投球を見せていた。

しかし8回、2番手のスコットがまさかの乱調。2死から連打を許してピンチを招くと、キャロルに同点の3ランを浴び、山本に白星はつかない展開に。中継の視聴者からもため息交じりに「これはあかんやろ」「またかよ由伸可哀想すぎる」「試合壊しやがった！」など、落胆と怒りの声が続出した。

それでもドジャースは勝負強さを発揮する。9回表を3番手トライネンが三者凡退に抑えると、その裏、先頭の代打ウィル・スミスが打席に。相手3番手カーティスの2球目、96.4マイル（約155.1キロ）の速球を見事に捉えると、打球は左中間スタンドへ一直線。打った瞬間にそれとわかる一発は、チームを勝利へ導く劇的なサヨナラホームランとなった。

スミスの代打サヨナラ弾はキャリア4度目の快挙。ダイヤモンドバックスのレフト、グリエルJr.も打球がスタンドに届くより前に“確信”し、ベンチに引き下がっていくほど完璧な当たりだった。

スタジアムは大歓声に包まれ、コメント欄では「これは神よ。」「サヨナラ男」「スミス神ってる！」「圧倒的ヒーロー」「かっこよすぎw」と祝福や歓喜のコメントが殺到。試合を決めた一撃に、ファンは「なんちゅう試合や」と驚きつつ歓喜の渦に巻き込まれた。

勝ち星こそ消えたが、山本の快投は十分に光った一戦。最後は代打スミスがチームを救い、ドジャースが劇的な勝利を手にした。土壇場の悲喜こもごもが凝縮された“なんちゅう試合”となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）