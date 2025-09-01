大石知事の政治資金に関する疑惑を巡り、県議会の3つの会派が強い調査権限を持つ「百条委員会」の設置を求め、動議を提出しました。

今後 議会運営委員会で議論し、最大会派の自民党などにも賛同を働きかけるとしています。

（改革21 中村 泰輔議員）

「今議会で3回目の百条委員会の設置を求める動議を提出した。県民の皆様が求めているのは、減給でなく納得のいく説明だ」

9月1日に開かれた県議会の議会運営委員会。

大石知事の政治資金疑惑を巡り、野党系の会派 「改革21」の中村 泰輔議員は、真相究明に向けて強い調査権限を持つ「百条委員会」の設置を求める動議を外間議長に提出したと報告しました。

動議は「改革21」のほか、「共産党」「もったいないよ長崎」の3つの会派に所属する10人の連名で、今回で4回目の提出です。

大石知事を巡っては3年前の知事選挙で、自身の後援会に2000万円を貸し付け、約655万円の返済金を受け取ったとする「架空貸し付け」の疑惑が浮上。

その後「二重計上」の誤りだったとして返済金を全額返還し、今年7月には一連の問題の責任をとるため、給料を3か月間、50％減額する議案が可決されています。

（改革21 山田 朋子代表）

「自民党の中にも、百条委に賛成したいという意向を持っている人は未だにいると理解している。そういった方々と一緒になって、知事選も迫る中でもあるので、知事にはしっかりと説明頂く場として百条委の設置を求めていきたい」

今後 議会運営委員会で、動議の取り扱いが議論される見通しで、3つの会派は最大会派の自民党や公明党の賛同を得たい考えです。