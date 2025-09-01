■＜東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS HOME GAME 2025＞

2025年10月11日（土）

第一試合（12:00〜） 明治大学vs筑波大学

第二試合（15:00〜） 東海大学vs日本大学

※irienchyは第二試合終了後にパフォーマンス予定

＜主催＞

一般社団法人関東大学バスケットボール連盟

入場料等の詳細は追って情報掲載いたします。

＜会場＞

東海大学湘南キャンパス総合体育館（神奈川県平塚市北金目4-1-1）

（交通アクセス）

小田急電鉄

小田急線（新宿より快速急行約60分、小田原より約25分）「東海大学前」駅下車

・東海大学前駅南口から徒歩約15分

・東海大学前駅南口から『平塚駅北口行』バス（約5分）で「東海大学1号館前」下車すぐ

・東海大学前駅南口から『秦野駅行き』『下大槻団地行き』バス（約5分）で「東海大学北門」下車すぐ

JR東日本

JR東海道線「平塚」駅下車

・平塚駅北口から『東海大学前駅南口行き』バス（約40分）で「東海大学１号館前」下車すぐ

・平塚駅北口から『秦野駅行き』バス（約30分）で「東海大学正門前」下車徒歩約５分

＜特設サイト＞

https://www.sports-tokai.com/seagulls-homegame25