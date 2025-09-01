irienchy、＜出前ライブ＞で東海大学男子バスケットボール部SEAGULLSの試合に登場
irienchyが、かねてより行なっている企画＜出前ライブ 学校編＞の一環として＜東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS HOME GAME 2025＞にてライブパフォーマンスを行うことが発表された。
このイベントは、東海大学体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科の学生を中心に、日ごろの学びを生かしてイベント運営の経験を積むとともに「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」（関東大学バスケットボール連盟主催）の東海大学戦2試合を盛り上げるために毎年開催されている。
irienchyが出演するのは1日目の10月11日（土）2試合目終了後。王者復活を目指す東海大学男子バスケットボール部SEAGULLSの背中を押す、彼らのパフォーマンスに注目だ。
■＜東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS HOME GAME 2025＞
2025年10月11日（土）
第一試合（12:00〜） 明治大学vs筑波大学
第二試合（15:00〜） 東海大学vs日本大学
※irienchyは第二試合終了後にパフォーマンス予定
＜主催＞
一般社団法人関東大学バスケットボール連盟
入場料等の詳細は追って情報掲載いたします。
＜会場＞
東海大学湘南キャンパス総合体育館（神奈川県平塚市北金目4-1-1）
（交通アクセス）
小田急電鉄
小田急線（新宿より快速急行約60分、小田原より約25分）「東海大学前」駅下車
・東海大学前駅南口から徒歩約15分
・東海大学前駅南口から『平塚駅北口行』バス（約5分）で「東海大学1号館前」下車すぐ
・東海大学前駅南口から『秦野駅行き』『下大槻団地行き』バス（約5分）で「東海大学北門」下車すぐ
JR東日本
JR東海道線「平塚」駅下車
・平塚駅北口から『東海大学前駅南口行き』バス（約40分）で「東海大学１号館前」下車すぐ
・平塚駅北口から『秦野駅行き』バス（約30分）で「東海大学正門前」下車徒歩約５分
＜特設サイト＞
https://www.sports-tokai.com/seagulls-homegame25
◾️＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞
2025年
10月4日（土）LIVE HOUSE Pangea（大阪）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
11月3日（月・祝）LIVE HOUSE Queblick（福岡）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more
11月8日（土）Shibuya eggman（東京）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
