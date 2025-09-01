¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ã¥ª¡¼¥¤¥·SSA¡ä¤òÎ¾Æü¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤¬¡¢9·î27Æü(ÅÚ)¡¢9·î28Æü(Æü)¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç2Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¥ª¡¼¥¤¥·SSA¡ä¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ1000±ß¡£ËÜÆü¤è¤êZAIKO¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ª¡¼¥¤¥·SSA¡ä¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Day1¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥í¥Ã¥½¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ë¡¢¥¦¡¼¥ê¥ã¡¢²ÃÆ£½ã°ì¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¡¢ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡¢Day2¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥¼¥Î¥ó¡¢REAL AKIBA BOYZ¡¢Tom-H@ck¡¢¥°¥é¥ó¥Ê¡¼R¡¢¥°¥é¥ó¥Ê¡¼K¡¢Sound Schedule¤¬»²Àï¡£¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤ËÎ¾Æü¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó
¢£¡Ø¥ª¡¼¥¤¥·SSA ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Á¡Ù
¡ãDay1¡ä
2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)
ÇÛ¿®³«¾ì¡§17:00 / ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡§18:00
¢¨»þ´Ö¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãDay2¡ä
2025Ç¯9·î28Æü(Æü)
ÇÛ¿®³«¾ì¡§15:00 / ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡§16:00
¢¨»þ´Ö¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï2025Ç¯10·î5Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¡§¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·
¥²¥¹¥È¡§
¡ãDay1¡ä
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥í¥Ã¥½
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ë
¥¦¡¼¥ê¥ã
²ÃÆ£½ã°ì
ÎëÌÚ°¦Íý
ÂçÀÐ¾»ÎÉ
¡ãDay2¡ä
¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó
¥À¥¤¥Ê¥¼¥Î¥ó
REAL AKIBA BOYZ
Tom-H@ck
¥°¥é¥ó¥Ê¡¼R
¥°¥é¥ó¥Ê¡¼K
Sound Schedule
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Î¤Û¤«¤ËÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡ãDay1¡ä
2025Ç¯9·î1Æü(·î) 18:00 ¡Á 2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ) 21:00
¡ãDay2¡ä
2025Ç¯9·î1Æü(·î) 18:00 ¡Á 2025Ç¯10·î5Æü(Æü) 21:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡§
https://ponycanyon.zaiko.io/e/oishissa2025
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢£LIVE Blu-ray¡¿DVD¡Ø¥ª¡¼¥¤¥·ÉðÆ»´Û Vol.2 ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¡Ù
2025Ç¯8·î27ÆüÈ¯Çä
¡ÚBlu-ray¡ÛPCXP.51169 / 8,580±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚDVD¡Û PCBP.55607 / 8,580±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È
À¤³¦¤¬·¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À
MANKAI¡ù³«²ÖÀë¸À
¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¿Í
¥®¥Õ¥È
¥ª¥È¥â¥À¥Á¥Õ¥£¥ë¥à
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¥Û¡¼¥ë
L¡ÇoN
¤¢¤È¤Îº×¤ê
Sea Of Wonderland
²«¶â¹ÒÏ©
¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°
¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª feat.ÎëÌÚ°¦Íý
¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¥®¥ã¥ë feat.ÎëÌÚ°¦Íý
·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤
UNION
uni-verse
¥Ç¥å¥¨¥ë¤·¤è¤¦¤¼¡ª
¤è¤¦¤³¤½¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ø
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼
¥É¥é¥´¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
¥²¥¹¥È¡§
¥°¥é¥ó¥Ê¡¼R
¥°¥é¥ó¥Ê¡¼K
¥¦¡¼¥ê¥ã
¥³¥¦¥áÂÀÉ×
ÎëÌÚ°¦Íý
¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó (Universe Fighter)
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó : ¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó (CV:ÎÐÀî ¸÷)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.014014.jp/discography/6827
