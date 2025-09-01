“もっとカワイイを世界に”――バンダイナムコヌイが贈る『ぬいコレ』、東京おもちゃショー2025にて初披露
バンダイナムコヌイは、同社のオリジナルブランド群をBandai Namco Nui Collection 『ぬいコレ』として、同社3回目の出展となる「東京おもちゃショー2025」バンダイナムコヌイブースで初披露した。
東京おもちゃショー2025 バンダイナムコヌイブース (c)BANDAI
『ぬいコレ』とは、”もっとカワイイを世界にお届け! ”をテーマにぬい活を豊かにする、同社のオリジナルブランド群。一緒におでかけしたり、おうちで遊んだり、身に着けたり、「あなただけのぬい活」に寄り添い、日常を楽しく豊かに彩る商品展開を行っていく。
(上) 国内版『ぬいコレ』ロゴ (下) 海外版ロゴ (c)Bandai Namco Nui Inc. 2025
ぬい活シーンの多様化に合わせ成長してきた『ぬいコレ』の個性豊かなオリジナルブランド群は、現在「Chibiぬい」「ぷりぬい」「ぬいピン」「ぺったんぬい」「ミニミニChibiぬいぐるみマスコット」「ぬいもーしょんず」「ECOぬい」「Chibiぬいのでこれーしょん」「ぬいコロ」の全9種となっている。
(左) Chibiぬいロゴ (右) 仮面ライダーゼッツ Chibiぬいぐるみ 商品画像
(左) ぷりぬいロゴ (右) メロとタビ ぷりぬい 商品画像
(左) ぬいピンロゴ (右) メロとタビ ぬいピン 商品画像
(左) ぺったんぬいロゴ (中・右)商品画像
(左) ミニミニChibiぬいぐるみマスコットロゴ (右) たまごっち ミニミニChibiぬいぐるみマスコット 商品画像
(左) ぬいもーしょんずロゴ (右) TVアニメ『ダンダダン』 ぬいもーしょんず ターボババア(招き猫) 商品画像
(左) ECOぬいロゴ (右) たまごっち ECOぬい 商品画像
(左上) Chibiぬいのでこれーしょんロゴ (その他) 商品画像 (右下) 使用シーン
(左) ぬいコロロゴ (右) ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ぬいコロ 商品画像
