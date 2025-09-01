1日の石川県内は、各地で厳しい暑さとなりました。輪島や小松など5か所で猛暑日となるなど、9月も記録的な暑さでスタートしました。



高気圧に覆われ、朝から気温がぐんぐん上がった1日の石川県内。

リポート・水上 乃美 アナウンサー：

「強い日差しで、くっきりと影ができています。みなさん日陰を選んで歩いています」



金沢市のひがし茶屋街では、強い日差しを避けながら、それでも暑そうに歩く観光客の姿が見られました。

1日の最高気温は、小松で36.8度を記録したほか、金沢でも34.8度と各地で厳しい暑さに。



観光客は：

「秋とは思えない暑さだなと思います」

「猛烈に暑いですね、今日はね。もうちょっと涼しくなってほしいと思います」



こちらの女性は当初、着物を着る予定でしたが、この暑さから浴衣に変更したといいます。

「もう少し涼しいかなと思って来たんですけど、暑かったので、 もともと着物を着ていこうかなと思っていたけど、この暑さで浴衣にしました。(浴衣でも？)暑いです」



この暑さの中、金沢市の兼六園では…

河合 紗花 記者：

「兼六園随一の枝ぶりを誇るこちらの唐崎松。庭師の方々が慣れた手つきで剪定作業を行っています」



1日から始まったマツの剪定作業。



唐崎松では、古い葉を取り除く「葉むしり剪定」が行われ、小舟に乗った庭師が、池に張り出した枝の葉を丁寧に手で落としていました。

作業長・志々 均 さん：

「重なったときにどっちを優先するか、あれを考えるがは面白さであり、難しさですね。出来上がったらもちろん、きれいになったとか、やっぱええ木やなとか、いい枝ぶりしとるなとかは言ってもらいたい」



来園客は：

「珍しいなと思いましたよね。何か特別なやり方が、横に伸ばすにはあるのかなと思って」

ことしは厳しい暑さが続いたものの、いまのところ、園内のマツには影響がみられないということです。



唐崎松を含めた園内8本のマツの剪定作業は、10月中旬まで行われる予定です。