¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-¡Ù¤ò11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¤³¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤á¤¿Á´ÊÔ¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿À¸Í¸ø±é¤«¤é¤Ï¡ÖFRDC Remix¡×¤ò¼ýÏ¿¡¢°Û¤Ê¤ëÁª¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖFRDC Remix¡×¤ÏÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Blu-ray¤Ë¤ÏÎ¾¸ø±é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥ê¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é»þ¤Ë¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉñÂæ¾ÈÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖFRDC¡×·¿¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¡¢¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼56P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¤Î£´ÅÀ¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·¿²¡¤·¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì²Ã¹©¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×ÊÂ¤Ó¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¼õÉÕ¤À¡£Í½Ìó¤Ï¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤È¤â¤ËËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷/ÇÛ¿®Ãæ¤ÎTBS¿¼Ìë¥É¥é¥ÞÏÈ¡Ö¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡Ù¼çÂê²Î¡Ö°Ëâ¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢ÌÀÆü¤ÎÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡ÙÂè10ÏÃ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢10·î¤«¤é¤Ï¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë9ÅÔ»Ô12¸ø±é¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãFREDERHYTHM TOUR 2025 -Ë°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤-¡ä¤ò¹Ô¤¦¡£
±ÇÁüºîÉÊ¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-¡Ù
2025.11.26 Release
¡ÊA¡Ë¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡õUNIVERSAL MUSIC STORE¼õÃí¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë
Blu-ray¡¢ÆÃ¼ì²Ã¹©¡Ê·¿²¡¤·¡Ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡¢ ¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼56P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¡ßFRDC¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê185 x 135 mm¡Ë
FRDCÉñÂæ¾ÈÌÀ·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê185 x 135 mm¡Ë
²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§AZXS-1057
¡ÊB¡ËÄÌ¾ïÈ×Blu-ray
Blu-ray¡¢8P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§AZXS-1058
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×Blu-ray¤ÈÆ±¤¸
¡ÊC¡ËÄÌ¾ïÈ×DVD
DVD¡¢8P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§AZBS-1086
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING- at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ê2025.02.24¡Ë
En1. ¥ª¥É¥ë¡¼¥×
En2. ¤·¤ã¤é¤ê
En3. KITAKU BEATS
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE NIGHT CRUISING- at ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë ¡Ê2025.02.11)
FRDC Remix
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING- Documentary
¢¨¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¡¢¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¤Ë¤Î¤ß¼ýÏ¿¡ÊDVD¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¦¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¼õÉÕ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
°ì¼¡¼õÉÕ¡§9/1(·î)¡Á9/16(²Ð)23:59¡¡¡¡
Æó¼¡¼õÉÕ¡§9/19¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á9/30¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Ï9/27¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦¹ØÆþ¼ÔÀèÃåÆÃÅµ¡¡
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×
FC²ñ°÷ÆÃÅµ¡§Ãß¸÷¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê°ì¼¡¡¦¥Ë¼¡¼õÉÕ¤Î¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÈ×¡¢Á´ÂÐ¾Ý¡Ë
¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×°ì¼¡¼õÉÕÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡Ê°ì¼¡¼õÉÕ¤Ç¤Î¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß / Èó²ñ°÷¤â²Ä¡Ë
ÄÌ¾ïÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¡Ë
¡ö¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¤ÎÆó¼¡¼õÉÕ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê²ñ°÷¤ÎÊý¤ÏFCÆÃÅµ¤¢¤ê¡Ë
UNIVERSAL MUSIC STORE
¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×°ì¼¡¼õÉÕÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡Ê°ì¼¡¼õÉÕ¤Ç¤Î¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
ÄÌ¾ïÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¡Ë
¡ö¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×¤ÎÆó¼¡¼õÉÕ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
Amazon¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¤½¤ÎÂ¾ °ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¡§
https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_frederhythm_arena_2025
¡ãFREDERHYTHM TOUR 2025 -Ë°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤-¡ä
2025Ç¯10·î04Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¡¹â¾¾festhalle
2025Ç¯10·î05Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¡¹ÅçCLUB QUATTRO
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¡¿·³ãLOTS
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¡Zepp Sapporo
2025Ç¯11·î03Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¡Zepp Fukuoka
2025Ç¯11·î07Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¡Zepp Nagoya
2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¡Zepp Nagoya
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¡Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¡Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¡Zepp DiverCity(TOKYO)
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¡Zepp DiverCity(TOKYO)
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¡SENDAI GIGS
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://frederic-official.com/feature/frederhythmtour2025
