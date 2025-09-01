JMS主催イベント＜KTR pre.「THE REVENGE」＞が12月7日、東京・Zepp Hanedaにて開催される。この新規イベントに黒夢、ROTTENGRAFFTY、THE ORAL CIGARETTESの出演が発表となった。

2010年に初開催となったイベントシリーズ＜REDLINE＞は、昨年末の＜REDLINE ALL THE FINAL＞をもって14年間の歴史に幕を閉じた。同ファイナルにはTHE ORAL CIGARETTESの出演が予定されていたものの、そのステージは実現しなかった。

その際、主催者のKTRは自身のXで「オーラルは今回は本当に残念だけど、またREDLINE以外で何か一緒にやりましょう」と投稿していた。12月に開催されるイベント＜THE REVENGE＞ではその約束が果たされる形だ。“REVENGE”の名にふさわしい一夜には世代を超えた豪華3組が一堂に会する。

チケットのオフィシャル先行受付は本日9月1日18:00より。

■イベント＜THE REVENGE＞

2025年12月7日(日) 東京・Zepp Haneda

open17:00 / start18:00

出演：黒夢、ROTTENGRAFFTY、THE ORAL CIGARETTES

【オフィシャル先行受付】

受付期間：9/1(月)18:00〜9/7(日)23:59

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ktrpretherevenge/

（問）H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp

企画制作：JMS / H.I.P.

