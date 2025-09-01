The Ravens¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãThe Ravens LIVE TOUR ¶¦ÌÄÌë¸÷¡ä³«ºÅ·èÄê
The Ravens¤¬¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤è¤ê¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãThe Ravens LIVE TOUR ¶¦ÌÄÌë¸÷¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ï2024Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãThe Ravens LIVE TOUR ¶¦ÌÄÌë¸÷¡ä¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤â2024Ç¯Æ±ÍÍ¤ËÌ¾¸Å²°¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Æü»þ¤Ï11·î25Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡§THE BOTTOM LINE¡¢12·î11Æü¤ËÅìµþ¡§Spotify O-WEST¡¢12·î18Æü¤ËÂçºå¡§Yogibo META VALLEY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÐ¥Ð¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡ãThe Ravens LIVE TOUR ¶¦ÌÄÌë¸÷¡ä
¸ø±éÆü¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§THE BOTTOM LINE
OPEN/18:00 START/19:00
¸ø±éÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Spotify O-WEST
OPEN/18:00 START/19:00
¸ø±éÆü¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Yogibo META VALLEY
OPEN/18:00 START/19:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤ê/ \6,000¡¡¢¨Á´¸ø±é¶¦ÄÌ
Àè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§https://eplus.jp/theravens/
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00 ¡Á 9·î8Æü¡Ê·î¡Ë23:59
