「天羽しろっぷ×ニコニコテレビちゃん」のコラボグッズが期間限定販売開始！ イラストは「河地りん」描き下ろしでかわいさがたっぷりと詰まった仕上がりに

電気代が払える身バレ系Vtuber

としておなじみの天羽しろっぷさんがニコニコテレビちゃんとコラボしました！

今回のコラボグッズに使用されているイラストは、繊細な線と柔らかな色使いが特徴のイラストレーター「河地りん」により本コラボのために描き下ろされました。

どのグッズも天羽しろっぷさんのかわいらしさがたっぷりと詰まった魅力的な仕上がりです。

コラボグッズは8月29日(金)19:00 〜 9月30日(火)23:59までの期間限定でドワンゴジェイピーストアで発売されます。

今回発売されるコラボグッズは9種類となっています。

販売ページはこちら（https://jpstore.dwango.jp/products/list?filter=creator/216）

今回編集部では魅力的なグッズの数々を直に拝見させていただきました！

さらに、ドワンゴ本社に来社いただいた天羽しろっぷさんにはショートインタビューと、写真撮影をお引き受けいただきました。

本記事では、コラボグッズの紹介に加えて、インタビューの様子や天羽しろっぷさん直筆サイン入りコラボTシャツのプレゼントキャンペーンの告知、天羽しろっぷさんのフォトギャラリーを掲載いたします。

それではコラボグッズをご覧ください！

■天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃんコラボグッズ

天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん 天羽ちゃんぬいぐるみ：7700円 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん 提供ネームプレート：2200円 裏面はオーダーメイドで自身のお名前を提供者として入れることができます。

※お名前の記載なし、または使用できない文字が入っている場合は「名無しの天ぷらぁ」になります。

※最大16文字まで、8文字を超えると2行の表示になります。改行の有無は選択できません。 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん アクスタ：2750円 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん アートメタルボード：7700円 天羽しろっぷ ×ニコニコテレビちゃん ヘビーウェイトTシャツ ：3850円

※サイズ展開: M / L / XL 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん アクリルキーホルダー：1320円 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん 缶バッジ (全二種)：660円 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん コンプリートセット (全二種)：26840円 特製ポストカード

コンプリートセットは先着50名限定販売の『【直筆サイン入り 特製ポストカード付き】 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん コンプリートセット』と『【特製ポストカード付き】 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん コンプリートセット』の二種類があります。

※【特製ポストカード付き】 天羽しろっぷ × ニコニコテレビちゃん コンプリートセット は数量限定ではございません。

■「天羽しろっぷ」とは

『お菓子の食べ過ぎで天界から追放された天使系VTuber』、『Twitter芸人兼アイドル、世界一かわいい天使系大学生個人Vtuber』と自らを称している天羽しろっぷさん。

愛称は「しろっぷちゃん」「ろぷちゃん」「ろぷたん」など。

X登録者数21万人超、Youtube登録者数42万人超の大人気Vtuberです。

アカウントはこちら

◼︎Youtube : https://www.youtube.com/@syrupchan0

◼︎X : https://x.com/syrupchan0

全世界の人類気軽に褒められて欲しいな



例えば、電気代払ったとか

電気代払ったとか電気代払ったとか



ちなみに天羽しろっぷ電気代払ったんで褒めてくれませんか？ - 天羽しろっぷ🧁໒꒱· ﾟ@電気代が払える身バレ系Vtuber (@syrupchan0) August 18, 2022

■天羽しろっぷさんショートインタビュー

今回はドワンゴ本社にご来社いただいた天羽しろっぷさんにショートインタビューも行いました。

天羽しろっぷさん

ーー今回ニコニコ動画とコラボをしようと思ったきっかけを教えてください。

天羽しろっぷ：

小さいころからニンテンドー3DSでニコニコ動画を見ていて、ニコニコ動画の文化である動画に流れるコメントが好きで、インターネットの老人会の空気感みたいなのが大好きだったんです。

あと、私、ニコニコテレビちゃんが大好きで、あの「ホヮー」みたいな顔がかわいくて好きなんです。

それで、今回ぬいぐるみと一緒にオリジナルカラーの白じゃないエメラルドグリーンのニコニコテレビちゃんが付いてくると聞いて「ぜひ！」という感じで（笑）。

ーーちなみにどんな動画を見ていたのでしょうか。

天羽しろっぷ：

踊ってみたをよく見ていて、わたさんや足太ぺんたさんの動画を見ていました。かわいい女の子が踊っているというのが憧れにもなっていて、現在の活動にもつながっています。

あとはバズっていた動画も見ていて、アル中カラカラさんとか（笑）。

ーー（笑） 今回のコラボしたぬいぐるみを見ての第一印象はいかがでしたか。

天羽しろっぷ：

マジでこんなにかわいくなれるの!? みたいな（笑）。

しかも細部の細かな部分にもこだわってくれていて、衣装の襟の透明なひらひら部分を再現してくれていたり、猫耳の部分にピアスがついていたり、ネクタイの部分も立体的になっているのとか、しっぽもハート形になっているのとか本当にうれしいです。

ーーなるほど。他のグッズについてはどうでしょうか。

天羽しろっぷ：

本当にデザインが良すぎて、デザイナーさんにもう土下座してありがとうございますって言いたいぐらいです。

イラストレーターさんも本当に可愛く描いていただいて、それを素敵にデザインしてくださって本当に幸せです。

ーー天羽さんのことが大好きでグッズを買いたいとなっているファンの皆さんになにか一言ありますか。

天羽しろっぷ：

もう全部買ってほしい(笑)

そのくらい今回のグッズが本当にかわいくて、クオリティも高くて、本当は「これとかおすすめです」 とか言いたんですけど、 全部おすすめなので全部買っていただきたいです！ よろしくお願いします。全部買ってください（笑）。

ーー（笑）ありがとうございました！

■天羽しろっぷさんフォトギャラリー

■プレゼント企画告知

天羽しろっぷさんサイン入り「天羽しろっぷ ×ニコニコテレビちゃん ヘビーウェイトTシャツ」を抽選で1名の方にプレゼント。

応募要項は下記Xの投稿をご参照ください。