新谷姫加、オスカープロモーション所属を報告「なりたい自分に少しでも近づけるよう…」【全文】
俳優の新谷姫加が1日、自身のインスタグラムを更新。オスカープロモーションに所属することを報告した。
【写真】なりたい自分に…オスカー所属を報告した新谷姫加
写真を添えて「この度、新谷姫加はオスカープロモーションに所属することとなりました。新しい環境の中で今まで以上に努力し、なりたい自分に少しでも近づけるよう精一杯頑張ります。応援してくださっている皆さん、これからも見守ってくださると嬉しいです」と呼びかけた。
新谷は“あざとさの天才”といわれる人懐っこさと、美ボディを武器にグラビア誌の表紙を多数飾るなど人気を集めながら、ドラマや舞台などでも活躍。舞台『メイジ・ザ・キャッツアイ』や『リコリス・リコイルLife won't wait.』など、話題作に多数出演している。7月27日に、自身のSNSを通じてゼロイチファミリアを退所したことを報告していた。
