万博残り約40日、ガンダム新展開「レストランバス」運行 パビリオン入場予約特典付き、大阪の名店料理を提供
大阪・関西万博のガンダムパビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」入場予約特典付きJAL×ガンダム レストランバスが、9月5日から運行されることが決まった。
【画像】JAL×ガンダム レストランバス メニューや料金
「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」 の一貫として実施。レストランバスは、万博会場である夢洲から大阪市内を結ぶ。1日3便。
レストランバスでは、ミシュランの星を獲得した大阪の名店、上本町の日本料理「幽玄」、心斎橋のフランス料理「リュミエール」、西天満の日本料理「お料理 山田」をはじめ、予約困難な人気店がこの企画のために特別に考案したオリジナルメニューを乗車時間に合わせて提供。車窓に広がる大阪の美しい景色とともに、旬の食材をふんだんに使用した料理の数々が、万博での特別な体験の締めくくりに彩を添える。
また、「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」への入場予約特典が付属するため、パビリオン予約の面でも貴重となる。
南海電気鉄道の協力のもと、南海国際旅行がツアー企画・販売を担当し、関西空港交通がバス運行を行行う。
JALは「10月13日の万博閉幕まで残り2ヶ月を切り、ますます盛況が想定される中、夕方から夜にかけて混雑する帰りの時間帯に、開放的な車内空間で特別なメニューとともに快適にお帰りいただくことができます」と呼びかけている。
