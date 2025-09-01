¡Úº®ÆÙ´ü¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¿ËÏ©¤òÃµ¤ë¡Ûµ×ÊÝÍø±ÑÌÀ¡¦ÆüÈæÃ«¥Ñー¥¯Ë¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½¤òÄ¾·â¡ª
ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«?
¡¡¨¡¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦ÃæÅì¤Ç¤ÎÀïÁè¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤¬º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òµ×ÊÝÍø¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡µ×ÊÝÍø¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï8·î29Æü¤Ç81ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢81¤ÎÌì¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÑ²½¤Ï°Û¼Á¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¾ï¼±¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³¤¬Á´¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³ØÅù¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤äEU¡Ê²¤½£Ï¢¹ç¡Ë¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¿ÆÌ©¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ï50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤â¤¢¤í¤¦¿Í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ç¥£ー¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú³ô²Á¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯?¡Û¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×¾å¤²Ä¬Áê¾ì¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö»ñ»º³Êº¹¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë?
¡¡¨¡¡¡Æ±´¶¤Ç¤¹¤Í¡£Àï¸å¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¸À¤¨¤Ð¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿º¬Äì¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡µ×ÊÝÍø¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅöÁªÁ°¤Ë¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ó¥êー¡¦¥¨¥ì¥¸ー¡Ù¤È¤¤¤¦¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¼«½öÅÁ¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏË¤«¤ÇÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¿Í¸¢¤ÎÍÊ¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢WASP¡Ê¥ï¥¹¥×¡á¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¹¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÏ¤·¤¤Çò¿ÍÏ«Æ¯¼Ô³¬µé¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÉÏ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤Î´üÂÔ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Ï¤·¤¤ê¤ËÊ¬ÃÇ¡¢Ê¬Îö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÇò¿Í¤È¹õ¿Í¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çò¿ÍÁØ¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ë¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÊÆ¹ñ¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÆ±¤¸Çò¿ÍÆ±»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿Çò¿Í¤È·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Çò¿Í¤Î´Ö¤Î³Êº¹¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¨¡¡¡Ãæ´ÖÁØ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¡¡µ×ÊÝÍø¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Àè¿Ê¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¸ü¤¤Ãæ´ÖÁØ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÉÙÍµÁØ¤¬¤¤¤Æ¡¢ÉÏº¤ÁØ¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÃæ´ÖÁØ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ´ÖÁØ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ìÉô¤ÎµðÂç¤ÊÉÙÍµÁØ¤ÈÂçÂ¿¿ô¤ÎÉÏº¤ÁØ¤¬¤à¤½Ð¤·¤ÎÂÐÎ©¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹ÔÆ°¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï³§¤¬¸À¤¦¤Û¤É¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ð¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Èà¤Ê¤ê¤ËËÜµ¤¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤´¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÃæ¹ñ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¾¡¢Éé¤±¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡ÖMAGA¡ÊÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¡ÊMAGA¡Ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤ÏÈ¾Ê¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡µ×ÊÝÍø¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Çò¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³§¤¬³§¡¢¥ï¥¹¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ïー¥Ðー¥É¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤È³ÖÀä¤·¤¿¥é¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¡Ê»¬¤Ä¤¤¤¿¹©¶ÈÃÏÂÓ¡Ë¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¿ô¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÁØ¤Î´äÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢º£¤ÏÀ¤³¦¤¬·ãÆ°´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤âEU¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤ä¥í¥·¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
