BRAHMAN、追加公演＜tour viraha 2026＞全27本のゲスト発表
BRAHMANが2026年1月から＜tour viraha＞の追加公演となる＜tour viraha 2026＞を開催することは既報のとおり。同ツアーのゲストが発表となった。
＜tour viraha 2026＞は1月13日の千葉 LOOK公演を皮切りに、5月10日の宮城・石巻BLUE RESISTANCEまで、＜tour viraha＞で回り切れなかった県をすべて網羅して行われるもの。さらに北海道や東北ライブハウス大作戦の会場など複数箇所を回る県を含むなど、47都道府県ツアーを超えた規模のツアーとして、全会場を対バン形式で行う。
チケットのファミマ先行は9月8日23:59まで。
■＜BRAHMAN tour viraha 2026＞
▼2026年
1月13日 千葉 LOOK
Guest: RADIOTS
1月15日 茨城 水戸LIGHT HOUSE
Guest: BACK DROP BOMB
1月18日 埼玉 越谷 EASYGOINGS
Guest: Bray me
1月27日 三重 四日市CLUB ROOTS
Guest: GASOLINE
1月29日 徳島 club GRINDHOUSE
Guest: 四星球
1月31日 高知 X-pt.
Guest: Oi-SKALL MATES
2月06日 長崎 DRUM Be-7
Guest: ストレイテナー
2月08日 佐賀 GEILS
Guest: JUNIOR
2月10日 宮崎 LAZARUS
Guest: SHANK
2月12日 大分 DRUM Be-0
Guest: PEAR OF THE WEST
2月15日 富山 MAIRO
Guest: UPSET BEHIND
2月17日 長野 JUNK BOX
Guest: タテタカコ
2月26日 鳥取 米子laughs
Guest: FOMARE
2月28日 山口 周南RISING HALL
Guest: the band apart
3月13日 福井 CHOP
Guest: KOTORI
3月15日 奈良 EVANS CASTLE HALL
Guest: Age Factory
3月17日 和歌山 CLUB GATE
Guest: PROUD HAMMERS
3月22日 愛知 名古屋ReNY limited
Guest: フラワーカンパニーズ
3月24日 大阪 GORILLA HALL
Guest: SCAFULL KING
3月26日 滋賀 U☆STONE
Guest: SKA FREAKS
4月03日 群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター
Guest: G-FREAK FACTORY
4月07日 岐阜 Yanagase ants
Guest: STAB 4 REASON
4月14日 秋田 Club SWINDLE
Guest: 羅漢
4月16日 山形 ミュージック昭和セッション
Guest: 9mm Parabellum Bullet
4月18日 岩手 KLUB COUNTER ACTION宮古
Guest: BULL THE BUFFALOS
5月08日 岩手 KESEN ROCK FREAKS大船渡
Guest: FUNNY THINK
5月10日 宮城 石巻BLUE RESISTANCE
Guest: ASPARAGUS
【ファミマ先行】
受付期間：8月26日(火)12:00〜9月8日(月)23:59
https://eplus.jp/brahman2026/
【チケットオフィシャル2次先行】
受付期間：9月9日(火)12:00〜9月21日(日)23:59
https://eplus.jp/brahman2026/
■＜尽未来祭2025＞
11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
【出演者】
▶DAY1 (11/22)
BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN’ / 黒夢 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / …secret
▶DAY2 (11/23)
BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ) / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET
▶DAY3 (11/24)
BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK∞TICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys
▼チケット
・3日通し券スタンディング \29,700(税込) ※SOLD OUT
・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込) ※SOLD OUT
※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア / スタンディングエリアの利用可能
・22日券スタンディング \13,330(税込)
・23日券スタンディング \13,330(税込) ※SOLD OUT
・24日券スタンディング \13,330(税込) ※SOLD OUT
●一般発売：7月5日(土)10:00〜
・イープラス(国内専用) https://eplus.jp/jinmiraisai/
・eplus (Overseas) https://eplus.tickets/jinmiraisai/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/brahman-25/
・ローソンチケット https://l-tike.com/brahman/
