Snow Manが、新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス映像を公開した。

◆Snow Man 動画

先日8月25日に公開された「カリスマックス」ミュージックビデオが2日で1,000万回再生を突破し、ストリーミング配信もチャートを賑わせている彼ら。

今回のダンスプラクティス映像では、Snow Manのメンバー9人がそれぞれ、消防士、平成のギャル男、野球部員、警察官、医者、高校生、ホスト、オタク、そしてフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』で人気のキャラクター マッサマンといったユニークなキャラクターに扮して登場。メンバーごとの個性と遊び心が存分に感じられる内容だ。

「カリスマックス」は、1990年代〜2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲。

高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップ、耳に残るキャッチーなメロディ、そしてエネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間の中にあらゆる要素が凝縮された密度の高い構成が魅力となっている。

Snow ManオフィシャルSNSでは、今回のダンスプラクティス映像を始め、#カリスマックスプロジェクト として題して｢みんなを”カリスマ”｣にするための様々なコンテンツが投稿されている。特にTikTokでは、ミュージックビデオの各シーンでメンバーが披露する“カリスマックス”なダンス動画が公開され話題となっている。

◾️デジタルシングル「カリスマックス」 配信中：https://SnowMan.lnk.to/crm

◆Snow ManオフィシャルTikTok