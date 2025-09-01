アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸

東京時間18:12現在

香港ハンセン指数 25617.42（+539.80 +2.15%）

中国上海総合指数 3875.53（+17.60 +0.46%）

台湾加権指数 24071.73（-161.37 -0.67%）

韓国総合株価指数 3142.93（-43.08 -1.35%）

豪ＡＳＸ２００指数 8927.74（-45.33 -0.51%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80316.19（+506.54 +0.63%）



１日のアジア株は総じて上昇。香港株は大幅続伸。電子商取引大手のアリババ・グループが新たな人工知能（ＡＩ）半導体を開発したとの報道を受けて、同社株が急騰。香港市場全体を押し上げた。上海株は続伸。素材やハイテク株が上昇したものの、金融株などが下落した。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われる一方で、保険大手の中国人寿保険、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、医薬品メーカーの石薬集団、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。産金会社のノーザンスター・リソーシズ、通信会社のテルストラ・グループが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、医薬品メーカーのＣＳＬ小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズが売られた。

