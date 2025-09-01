ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８ｂｐと拡大水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.749
フランス　　　3.528（+78）
イタリア　　　3.604（+86）
スペイン　　　3.347（+60）
オランダ　　　2.926（+18）
ギリシャ　　　3.434（+69）
ポルトガル　　　3.195（+45）
ベルギー　　　3.316（+57）
オーストリア　3.068（+32）
アイルランド　2.991（+24）
フィンランド　3.136（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）