ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐと拡大水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.749
フランス 3.528（+78）
イタリア 3.604（+86）
スペイン 3.347（+60）
オランダ 2.926（+18）
ギリシャ 3.434（+69）
ポルトガル 3.195（+45）
ベルギー 3.316（+57）
オーストリア 3.068（+32）
アイルランド 2.991（+24）
フィンランド 3.136（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
