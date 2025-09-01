タレントのマツコ・デラックス（52）が1日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演し、MRI（磁気共鳴画像装置）検査での苦労を明かした。

この日の生投票テーマ「お医者さんや看護師さんに叱られたことがある？」にちなんで出演者が病院での経験を告白。株式トレーダーの若林史江は第1子出産時に「陣痛10分間隔から34時間出てこなかった」ことを振り返り、「“看護師さん、本当にみんなこんなつらいんですか？”って何度も言ってたら最後には“みんなつらいって言ってるでしょ！”って」と叱られた経験を面白おかしく明かした。

マツコは先月、腰からでん部にかけた関節の亜脱臼に見舞われたが「ちゃんとしてますよ、病院では」。それでも人間ドックなどでMRI検査を受ける時について「致し方ない事情があると思うけど、何でMRIとかって下が板みたいなんでしょうね」と検査台の床が硬いことへの疑問を口に。

「あれで腰が痛くなっちゃうのよ、毎回。30分ぐらい入ってて、うーんとなってるのを看護師さんたちに抱きかかえられながら介護されてます、いつも」と笑いを誘い、「腰が動かなくなっちゃうのよ！」と吐露。「おじいちゃん、おばあちゃん大変だと思う」とぼやきつつも「フワフワのにしたら検査がダメなんだろうね」と推測していた。