タレントの梅宮アンナ（53）が1日、都内で行われた「『I'm OK? PROJECT』トークショー」に出席。再婚後初の公の場に登場した。

5月27日にアートディレクターの世継恭規氏と再婚したことを発表。出会って10日ほどでのスピード再婚であることを明かし、話題を呼んだ。

MCの笑福亭一花から、「ご結婚おめでとうございます」と祝福を受け「ありがとうございます」と笑顔。「1回目結婚して、すぐに離婚しちゃったんですけど、それから23年ほど、結婚ということに関してはやっぱりご縁がなくて、それで出会って1日で結婚するっていう…。本当にまたちょっと皆様を驚かせてしまった」とおどけた。

電撃婚から約4カ月。「時間はあんまり関係ないんじゃないかなっていう風に思ってます」としみじみ。周囲からは「早すぎるよねっていう意見も圧倒的に多かった」というが、「あんまり時間がかからなくて良かったんじゃないかなっていう風に思ってます」といい、「なかなか年齢を重ねていくと、出会いも少なくなっていきますし、そこで出会ったとしても成立するっていうのは、なかなか難しいっていう中での結婚でした」と語った。

最近の体調について「もう気分爽快」と笑顔。新たな家族の存在が原動力になっているか問われると「間違いなく結婚してからだと思います！」と幸せムード全開で「今日私がこの着てるカシミヤのセーターがあるんですけど、この間の誕生日にもらった」と紹介。「仕事の時に着たいって思って大事にしていた。今日着れてうれしい」とほほえんだ。

梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。自身のSNSなどで抗がん剤治療や放射線治療の様子を発信している。