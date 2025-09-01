ロイヤルパークホテルは、9月1日〜10月31日の期間限定で、B1F 中国料理「桂花苑」において「旬味一会 宮城県ランチ＆ディナー〜杜の都と三陸の恵み〜」を開催する。

「桂花苑」では、気仙沼産のフカヒレをはじめ、仙台牛や金華サバ、青葉地鶏など宮城県の食材の魅力を余すところなく楽しめるコースを提供する。

前菜には、香り豊かな老酒で漬けて締めた金華サバなどの盛合せを用意。三陸の豊かな漁場に恵まれた気仙沼産のフカヒレは、上品な上湯スープと広東白菜とともに楽しめる。続く、宮城県産帆立貝のソテーは、とろける食感のポワロや銀杏を添えポルチーニ茸のソースで仕上げた、深いコクと香りで秋を感じられる一品となっている。

メインには、大豆本来の美味しさを感じる仙台味噌に漬け込んで焼きあげた、口どけのよい上質な脂身が特徴の仙台牛のローストを用意した。さつまいも、松茸、レンコンなど秋の味覚とともに、濃厚な旨みを楽しめる。また隣には、仙台名物として名高い牛タンを、ネギ、黄ニラ、マコモダケとともに王道の塩味で用意した。また、ふっくらと仕上げた三陸産天然ヒラメのスチームには、豊かな食感と香りが際立つ宮城県産のセリを添えて提供、宮城県銘柄米の「だて正夢」には「みやぎの青葉地鶏」を合わせて炊き上げた。

宮城県が育むそれぞれの食材の魅力が織りなす豊かな旨みがあふれる料理をぜひ賞味してほしいという。

［旬味一会 宮城県ランチ＆ディナー〜杜の都と三陸の恵み〜 概要］

期間：9月1日（月）〜10月31日（金）

店舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料金：一人 ランチ1万円／ディナー1万8000円

（すべて税・サービス料（15％）を含む）

一般の人の問合せ・予約：レストラン予約専用ダイヤル／TEL 03−5641−3600（9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp