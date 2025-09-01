『FIBAアメリカップ2025』はブラジル代表が優勝し閉幕…アメリカ代表のB1戦士は2桁得点マーク
9月1日（現地時間8月31日）、アメリカ大陸のバスケットボール王者を決める国際大会『FIBAアメリカップ2025』の決勝が行われ、ブラジル代表がアルゼンチン代表を破り金メダルを獲得。10日間の戦いに幕を閉じた。
2大会連続で同じ対戦カードとなった決勝は、第2クォーターに抜け出したブラジル代表が55－47でディフェンディングチャンピオンのアルゼンチン代表を破り、2009年大会以来16年ぶりに優勝を果たした。決勝でゲームハイとなる14得点5アシストを挙げたヤゴ・サントスが大会MVPに選出。サントスに加え、ブルーノ・カボクロ（ブラジル代表）、フアン・フェルナンデス（アルゼンチン代表）、ジャボンテ・スマート（アメリカ代表）、キーショーン・ジョージ（カナダ代表）が大会ベスト5に選出された。
なお、3位決定戦も前大会と同一カードで、アメリカ代表がカナダ代表を僅差で破り2大会連続銅メダルを獲得。Bリーグでも活躍するアメリカ代表のザック・オーガスト（滋賀レイクス）は1試合平均10.2得点5.5リバウンド2.0アシスト、ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）は3.8得点6.3リバウンド1.3アシストをマークした。
大会結果の一覧は以下の通り。
■最終順位
1位 ブラジル代表
2位 アルゼンチン代表
3位 アメリカ代表
4位 カナダ代表
5位 ドミニカ共和国代表
6位 プエルトリコ代表
7位 ウルグアイ代表
8位 コロンビア代表
9位 ベネズエラ代表
10位 ニカラグア代表
11位 バハマ代表
12位 パナマ代表
■個人賞
＜MVP＞
ヤゴ・サントス（ブラジル代表）
＜ALL－STAR5＞
ヤゴ・サントス（ブラジル代表）
ブルーノ・カボクロ（ブラジル代表）
フアン・フェルナンデス（アルゼンチン代表）
ジャボンテ・スマート（アメリカ代表）
キーショーン・ジョージ（カナダ代表）
■個人スタッツリーダーズ
＜最多得点＞
22.7 フランコ・ミラー（バハマ代表）
＜最多リバウンド＞
18.3 ノーチャド・オミエ（ニカラグア代表）
＜最多アシスト＞
8.3 アンドレス・フェリス（ドミニカ共和国代表）
＜最多スティール＞
3.0 ロマーリオ・ロケ（コロンビア代表）
＜最多ブロック＞
3.0 ジョエル・ソリアーノ（ドミニカ共和国代表）
＜3ポイント成功率＞
48.7% ヤゴ・サントス（ブラジル代表）
【動画】ブラジル代表vsアルゼンチン代表…アメリカップ2025決勝ハイライト映像