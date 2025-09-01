『FIBAアメリカップ2025』はブラジル代表が優勝し閉幕…アメリカ代表のB1戦士は2桁得点マーク

　9月1日（現地時間8月31日）、アメリカ大陸のバスケットボール王者を決める国際大会『FIBAアメリカップ2025』の決勝が行われ、ブラジル代表がアルゼンチン代表を破り金メダルを獲得。10日間の戦いに幕を閉じた。


　2大会連続で同じ対戦カードとなった決勝は、第2クォーターに抜け出したブラジル代表が55－47でディフェンディングチャンピオンのアルゼンチン代表を破り、2009年大会以来16年ぶりに優勝を果たした。決勝でゲームハイとなる14得点5アシストを挙げたヤゴ・サントスが大会MVPに選出。サントスに加え、ブルーノ・カボクロ（ブラジル代表）、フアン・フェルナンデス（アルゼンチン代表）、ジャボンテ・スマート（アメリカ代表）、キーショーン・ジョージ（カナダ代表）が大会ベスト5に選出された。


　なお、3位決定戦も前大会と同一カードで、アメリカ代表がカナダ代表を僅差で破り2大会連続銅メダルを獲得。Bリーグでも活躍するアメリカ代表のザック・オーガスト（滋賀レイクス）は1試合平均10.2得点5.5リバウンド2.0アシスト、ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）は3.8得点6.3リバウンド1.3アシストをマークした。


　大会結果の一覧は以下の通り。


■最終順位

1位　ブラジル代表

2位　アルゼンチン代表

3位　アメリカ代表

4位　カナダ代表

5位　ドミニカ共和国代表

6位　プエルトリコ代表

7位　ウルグアイ代表

8位　コロンビア代表

9位　ベネズエラ代表

10位　ニカラグア代表

11位　バハマ代表

12位　パナマ代表


■個人賞

＜MVP＞

ヤゴ・サントス（ブラジル代表）


＜ALL－STAR5＞

ヤゴ・サントス（ブラジル代表）

ブルーノ・カボクロ（ブラジル代表）

フアン・フェルナンデス（アルゼンチン代表）

ジャボンテ・スマート（アメリカ代表）

キーショーン・ジョージ（カナダ代表）


■個人スタッツリーダーズ

＜最多得点＞

22.7　フランコ・ミラー（バハマ代表）


＜最多リバウンド＞

18.3　ノーチャド・オミエ（ニカラグア代表）


＜最多アシスト＞

8.3　アンドレス・フェリス（ドミニカ共和国代表）


＜最多スティール＞

3.0　ロマーリオ・ロケ（コロンビア代表）


＜最多ブロック＞

3.0　ジョエル・ソリアーノ（ドミニカ共和国代表）


＜3ポイント成功率＞

48.7%　ヤゴ・サントス（ブラジル代表）



【動画】ブラジル代表vsアルゼンチン代表…アメリカップ2025決勝ハイライト映像