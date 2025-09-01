『FIBAアメリカップ2025』はブラジル代表が優勝し閉幕…アメリカ代表のB1戦士は2桁得点マーク

9月1日（現地時間8月31日）、アメリカ大陸のバスケットボール王者を決める国際大会『FIBAアメリカップ2025』の決勝が行われ、ブラジル代表がアルゼンチン代表を破り金メダルを獲得。10日間の戦いに幕を閉じた。

2大会連続で同じ対戦カードとなった決勝は、第2クォーターに抜け出したブラジル代表が55－47でディフェンディングチャンピオンのアルゼンチン代表を破り、2009年大会以来16年ぶりに優勝を果たした。決勝でゲームハイとなる14得点5アシストを挙げたヤゴ・サントスが大会MVPに選出。サントスに加え、ブルーノ・カボクロ（ブラジル代表）、フアン・フェルナンデス（アルゼンチン代表）、ジャボンテ・スマート（アメリカ代表）、キーショーン・ジョージ（カナダ代表）が大会ベスト5に選出された。

なお、3位決定戦も前大会と同一カードで、アメリカ代表がカナダ代表を僅差で破り2大会連続銅メダルを獲得。Bリーグでも活躍するアメリカ代表のザック・オーガスト（滋賀レイクス）は1試合平均10.2得点5.5リバウンド2.0アシスト、ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）は3.8得点6.3リバウンド1.3アシストをマークした。

大会結果の一覧は以下の通り。

■最終順位



1位 ブラジル代表



2位 アルゼンチン代表



3位 アメリカ代表



4位 カナダ代表



5位 ドミニカ共和国代表



6位 プエルトリコ代表



7位 ウルグアイ代表



8位 コロンビア代表



9位 ベネズエラ代表



10位 ニカラグア代表



11位 バハマ代表



12位 パナマ代表

■個人賞



＜MVP＞



ヤゴ・サントス（ブラジル代表）

＜ALL－STAR5＞



ヤゴ・サントス（ブラジル代表）



ブルーノ・カボクロ（ブラジル代表）



フアン・フェルナンデス（アルゼンチン代表）



ジャボンテ・スマート（アメリカ代表）



キーショーン・ジョージ（カナダ代表）

■個人スタッツリーダーズ



＜最多得点＞



22.7 フランコ・ミラー（バハマ代表）

＜最多リバウンド＞



18.3 ノーチャド・オミエ（ニカラグア代表）

＜最多アシスト＞



8.3 アンドレス・フェリス（ドミニカ共和国代表）

＜最多スティール＞



3.0 ロマーリオ・ロケ（コロンビア代表）

＜最多ブロック＞



3.0 ジョエル・ソリアーノ（ドミニカ共和国代表）

＜3ポイント成功率＞



48.7% ヤゴ・サントス（ブラジル代表）

【動画】ブラジル代表vsアルゼンチン代表…アメリカップ2025決勝ハイライト映像