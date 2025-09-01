「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は、お腹の中の赤ちゃんの未熟な肌を乾燥から守る「胎脂」の力に着想を得たクリーム、「カネボウ クリーム イン デイII」（医薬部外品）、「カネボウ クリーム イン ナイトII」（医薬部外品）を、9月5日から発売する。「KANEBO」を象徴するアイテムである朝と夜のクリームに、有効成分と、今回新たに開発した肌を乾燥から守る「胎脂」の擬似機能成分を配合し、さらに進化させた。

おなかの中の赤ちゃんの肌を覆っているクリーム状の脂、「胎脂」。羊水の中では肌がふやけるのを防ぎ、空気中では乾燥から守る機能をもち、生まれるともにさらされる劇的な環境変化による乾燥から、赤ちゃんの未熟な肌を守る、誰もがもって生まれる保護膜。

擬似胎脂成分 TAISHI Complex（基剤：長鎖分岐脂肪酸コレステリル、マカデミアナッツ油脂肪酸フィトステリル／保湿：N−ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、濃グリセリン）は、角層機能の未熟なおなかの中の赤ちゃんの肌を、生まれるとともにさらされる劇的な環境の変化による乾燥から守り、その後失われる「胎脂」。その擬似機能成分として開発され、抱水性をもつ脂質を含む成分。肌になじみやすく、うるおいを与え、肌を保護する。



「カネボウ クリーム イン デイII」

「カネボウ クリーム イン デイII」は、ニコチン酸アミドとグリチルリチン酸ジカリウム、Wの有効成分配合。肌あれ・あれ性に。ニキビを防ぐ。使うたびに肌を柔らかく整え、豊かなうるおいとハリが夕方まで持続する。擬似胎脂成分「TAISHI Complex」配合。活動的に過ごす日中の肌を、伸縮性の高い「オールデイシールド」が包み、乾燥、紫外線などのダメージから肌を守る。うるおいを与えて、明るさと滲み出るような自然なツヤ肌仕上がりとなる。また赤・青・緑の3色のパール（光沢剤）による効果で、光をコントロールする。べたつかずなじみ、なめらかに整え、メイクのりを高める。乾燥やテカリによるメイク崩れを防ぎ、夕方まで美しい仕上がりが続く。うるおい効果で乾燥による小ジワを目立たなくする（効能評価試験済み）。



「カネボウ クリーム イン ナイトII」

「カネボウ クリーム イン ナイトII」は、有効成分ナイアシンアミドが肌の奥深くに浸透し、表皮と真皮に働きかけてシワを改善。メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。肌あれ・あれ性に。使うたびに肌を柔らかく整え、豊かなうるおいとハリが、眠っている間じゅう持続する。擬似胎脂成分「TAISHI Complex」配合。水分蒸散量が多い睡眠中の肌を、伸縮性の高い「オーバーナイトシールド」が包み続け、乾燥から肌を守る。のびがよく、リッチなコクのあるテクスチャーで、あと肌に触れるたび、ひたひたとした湿潤感だとか。翌朝まで感じる、思わず触れたくなるような、もっちりとした肌感。朝の洗顔後も感じる、柔らかでなめらかな触れ心地となっている。

［小売価格］

カネボウ クリーム イン デイII：9350円

カネボウ クリーム イン ナイトII：1万3750円

（すべて税込）

［発売日］9月5日（金）

カネボウ化粧品＝https://www.kanebo-cosmetics.co.jp