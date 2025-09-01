極冷アイスおしぼりなどで涼しく快適な船旅！うずしおクルーズ「暑さ対策セット」
「うずしおクルーズ」は、夏のインクルードサービス「暑さ対策セット」の提供を2025年9月以降も延長します。
残暑が厳しい日でも、涼しく快適な船旅を楽しめます。
・極冷アイスおしぼり：火照った体をクールダウン。
・塩飴：熱中症予防に役立ちます。
・オリジナルうちわ：涼しい風を送り、クルーズの記念にもなります。
期間：2025年9月30日(火)まで
■特別な日を演出する2つのサービス
お客様から寄せられた「記念日を船上で過ごしたい」という声に応え、特別な思い出作りにぴったりのサービスを用意されています。
(1) うずしおバースデークルーズ
誕生日を迎えるお客様向けの特典サービスです。
誕生日を確認できる証明書を提示すると、以下の特典が受けられます。
バースデークルーズメインビジュアル
【特典】
・1,000円分のお買い物券をプレゼント：うずしおショップ MARINEや福良マルシェで利用できます。
・チェキサービス＆記念撮影：乗船中又は下船後にスタッフが撮影します。
・オリジナルバースデーシール：シール付きのネックストラップを身につけていただくと、スタッフからお祝いの言葉をかけてもらえます。
※チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
【条件】
対象 ：誕生日当日を含む前後5日間を迎えるお客様ご本人
申込方法：チケット発券後に受付で誕生日を確認できる証明書
(運転免許証、健康保険証など)をご提示ください。
ご注意 ：下船後の受付はいたしかねますので、予めご了承ください。
スタッフからの祝福
記念撮影サービス
(2) うずしおプレミアムラウンジ(咸臨丸)
遊覧船「咸臨丸」の貴賓室を利用しプライベートな空間でクルーズを楽しめるサービスです。
特設ページ ： https://uzu-shio.hp.peraichi.com/premiumlounge
特典 ： 貴賓室利用、優先乗船、船長からの特別挨拶、操舵室見学、
船長服貸出し、記念品プレゼント
定員 ： 14名
乗船料金(税込)： 大人6,000円、小人3,000円、幼児1,000円
うずしおプレミアムラウンジメインビジュアル
絶景を独り占めできるプライベート空間
船長による操舵室見学
■淡路島うずしおクルーズ基本情報
世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。
営業日・出航時間： 公式ホームページにて要確認
料金 ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、
幼児 大人1名につき1名無料
場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)
