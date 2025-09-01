プラスは、上品な質感のPU合成皮革を採用し、高級感と収納力を両立させた「PU合成皮革クリップファイル」を9月22日にプラスダイレクトショップおよびAmazonで販売を開始する。

同製品は、営業職の人や講師をする人など、顧客の前に立つ仕事をしている人に向けて、手元資料の用途を想定。充実した収納力・機能性とともに、上品な高級感を重視した二つ折りタイプのクリップファイルとなっている。





外側にはシュリンク調、内側にはスエード調のPU合成皮革を使用することで、1枚革の革小物のような重厚感を演出。上品で控え目なツヤと柔らかな質感が洗練されたイメージを漂わせる。厚みを抑えたスリムなシルエットながら、A4用紙が入るL字型ポケットや薄いA5ノートも入る幅広ポケットが2段、名刺サイズのポケット2つ、ペンホルダーを搭載し、ビジネスシーンの頼もしいパートナーとして活躍する。

カラーはブラック、ブラウン、ライトブラウンの3色。

主な製品特長は、本革に近い質感と柔らかさが特長のPU合成皮革。外側のシュリンク調と内側のスエード調の組み合わせが上品な印象を醸しだす。しっとり落ち着いたツヤや色目、ふっくらとした手触りと合わせて、革小物のような高級感を感じさせるデザインに仕上げている。顧客の前で仕事をする人に最適となっている。

［小売価格］1705円（税込）

［発売日］9月22日（月）

