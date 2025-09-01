WayV（ウェイブイ）のYANGYANG（ヤンヤン）とHENDERY（ヘンドリー）がそれぞれのInstagramを更新。大阪・北新地で食事を楽しむプライベートショットを公開し話題になっている。

【写真】生ビールと天ぷらを楽しむWayVヤンヤン／ラーメンを食べる姿がイケメンすぎるヘンドリー／大阪公演1日目＆2日目の記念ショット（4本）

■WayVヤンヤン、ビールで乾杯＆てんぷらを堪能

現在日本ツアー『2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in JAPAN』を開催中のWayV。8月31日の大阪公演のMCで、ヤンヤンはメンバーのTEN（テン）とともに、てんぷらを食べに行ったことを報告。写真をInstagramに公開するとファンに約束していた。

その約束通り、公演終了後にヤンヤンは4枚の写真を公開。1枚目は高級感漂う店内で、カメラに向かい生ビールのグラスを掲げるヤンヤンの姿。すでに一口飲んだようで、おいしさを噛み締めているような笑顔が印象的だ。3枚目には、箸で掴んだ海老の天ぷらとの2ショット。4枚目では、銀髪が美しいステージ衣装での自撮りショットも。まるでアニメから抜け出してきたようなビジュアルを披露している。

SNSでは、「早速アップしてくれてうれしい！」「ヤンヤン幸せそうでかわいい…」「テンくんインタビューで日本来たら天ぷら食べたいって言ってたから、食べられてよかった」「おまかせの天ぷら、堪能できたようで何より」「ヤンヤンと乾杯してる気分になれる写真」「テンくんが写真とったのかな？」とさまざまな感想が寄せられている。

■ヘンドリーはラーメン屋での「イケメンすぎる」ショットを披露

また、ヘンドリーは、ラーメン屋でのショットを投稿。「とても美味しい ラーメンは最高」と日本語で感想を綴った後、英語で「 I had a really good one（すごくおいしかったです）」「I think I can eat it over and over again（何杯でも食べられそう）」とコメントを添えた。特に3、4枚目のカメラ目線での写真には「メロすぎる」「ラーメン食べてるだけなのにイケメンすぎる」と、ファンの大きな反響を呼んでいた。

■写真：WayV大阪公演1日目の集合ショット＆シャオジュンのメッセージ投稿

■写真：WayV大阪公演2日目の集合ショット＆メッセージ投稿