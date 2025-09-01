　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 376(　　 311)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 109(　　 109)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 650(　　 650)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 140(　　 140)
　　　　　 　 　12月限　　　　　57(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 114(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2169(　　2169)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 581(　　 581)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2975(　　2381)
　　　　　 　 　12月限　　　　　77(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 169(　　　81)
　　　　　 　 　12月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　 9月限　　　108434(　 45480)
　　　　　 　 　10月限　　　　1164(　　 528)
　　　　　 　 　11月限　　　　　49(　　　19)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 828(　　 498)
　　　　　 　 　12月限　　　　　48(　　　34)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 52746(　 23688)
　　　　　 　 　10月限　　　　 232(　　 104)
　　　　　 　 　11月限　　　　　21(　　　 5)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 129(　　 129)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4899(　　4899)
　　　　　 　 　10月限　　　　 107(　　 107)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 864(　　 864)
　　　　　 　 　12月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　45(　　　45)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 25902(　 25902)
　　　　　 　 　10月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

