主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 376( 311)
12月限 11( 11)
TOPIX先物 9月限 109( 109)
日経225ミニ 9月限 650( 650)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 140( 140)
12月限 57( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 114( 0)
日経225ミニ 9月限 2169( 2169)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 581( 581)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2975( 2381)
12月限 77( 69)
TOPIX先物 9月限 169( 81)
12月限 24( 24)
日経225ミニ 9月限 108434( 45480)
10月限 1164( 528)
11月限 49( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 828( 498)
12月限 48( 34)
日経225ミニ 9月限 52746( 23688)
10月限 232( 104)
11月限 21( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 129( 129)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 4899( 4899)
10月限 107( 107)
11月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 864( 864)
12月限 30( 30)
TOPIX先物 9月限 45( 45)
日経225ミニ 9月限 25902( 25902)
10月限 42( 42)
11月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
