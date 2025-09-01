主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2772( 1232)
12月限 625( 125)
TOPIX先物 9月限 1567( 1229)
日経225ミニ 9月限 10103( 9695)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1362( 353)
TOPIX先物 9月限 526( 482)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 114( 0)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 77( 77)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3658( 2593)
12月限 223( 223)
TOPIX先物 9月限 2609( 566)
12月限 16( 16)
日経225ミニ 9月限 3355( 3353)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 260( 0)
TOPIX先物 9月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 7( 7)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1709( 999)
12月限 215( 141)
TOPIX先物 9月限 584( 358)
12月限 7( 7)
日経225ミニ 9月限 103867( 47123)
10月限 1124( 708)
11月限 53( 21)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1180( 730)
12月限 52( 34)
日経225ミニ 9月限 50231( 22977)
10月限 360( 126)
11月限 59( 13)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5( 5)
日経225ミニ 9月限 6653( 6653)
10月限 120( 120)
11月限 12( 12)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 908( 908)
12月限 101( 101)
TOPIX先物 12月限 50( 50)
日経225ミニ 9月限 35930( 35930)
10月限 44( 44)
11月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
