　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2772(　　1232)
　　　　　 　 　12月限　　　　 625(　　 125)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1567(　　1229)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 10103(　　9695)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1362(　　 353)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 526(　　 482)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 114(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　77(　　　77)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3658(　　2593)
　　　　　 　 　12月限　　　　 223(　　 223)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2609(　　 566)
　　　　　 　 　12月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3355(　　3353)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 260(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 500(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1709(　　 999)
　　　　　 　 　12月限　　　　 215(　　 141)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 584(　　 358)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 9月限　　　103867(　 47123)
　　　　　 　 　10月限　　　　1124(　　 708)
　　　　　 　 　11月限　　　　　53(　　　21)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1180(　　 730)
　　　　　 　 　12月限　　　　　52(　　　34)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 50231(　 22977)
　　　　　 　 　10月限　　　　 360(　　 126)
　　　　　 　 　11月限　　　　　59(　　　13)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6653(　　6653)
　　　　　 　 　10月限　　　　 120(　　 120)
　　　　　 　 　11月限　　　　　12(　　　12)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 908(　　 908)
　　　　　 　 　12月限　　　　 101(　　 101)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　50(　　　50)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 35930(　 35930)
　　　　　 　 　10月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　11月限　　　　　15(　　　15)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース