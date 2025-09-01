　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10907(　 10657)
　　　　　 　 　12月限　　　　 476(　　 226)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17898(　 17898)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 9月限　　　170712(　170712)
　　　　　 　 　10月限　　　　2427(　　2427)
　　　　　 　 　11月限　　　　　34(　　　34)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5835(　　5835)
　　　　　 　 　12月限　　　　 116(　　 116)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 13591(　 13591)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 87165(　 87165)
　　　　　 　 　10月限　　　　1077(　　1077)
　　　　　 　 　11月限　　　　　26(　　　26)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 157(　　 157)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 258(　　 258)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 336(　　 332)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1502(　　1450)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5425(　　5393)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 758(　　 739)
　　　　　 　 　12月限　　　　　81(　　　24)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4496(　　4496)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6842(　　6842)
　　　　　 　 　10月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 276(　　 218)
　　　　　 　 　12月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 537(　　 537)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1256(　　1256)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1181(　　1181)
　　　　　 　 　12月限　　　　　47(　　　47)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4790(　　4790)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 26884(　 26884)
　　　　　 　 　10月限　　　　　21(　　　21)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 576(　　 576)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 508(　　 508)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 840(　　 840)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 249(　　 249)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 113(　　 113)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 254(　　 254)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

