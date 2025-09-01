外国証券 先物取引高情報まとめ（9月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10907( 10657)
12月限 476( 226)
TOPIX先物 9月限 17898( 17898)
12月限 13( 13)
日経225ミニ 9月限 170712( 170712)
10月限 2427( 2427)
11月限 34( 34)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5835( 5835)
12月限 116( 116)
TOPIX先物 9月限 13591( 13591)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 87165( 87165)
10月限 1077( 1077)
11月限 26( 26)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 157( 157)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 258( 258)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 336( 332)
TOPIX先物 9月限 1502( 1450)
日経225ミニ 9月限 5425( 5393)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 758( 739)
12月限 81( 24)
TOPIX先物 9月限 4496( 4496)
日経225ミニ 9月限 6842( 6842)
10月限 99( 99)
11月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 276( 218)
12月限 16( 16)
TOPIX先物 9月限 537( 537)
日経225ミニ 9月限 1256( 1256)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1181( 1181)
12月限 47( 47)
TOPIX先物 9月限 4790( 4790)
日経225ミニ 9月限 26884( 26884)
10月限 21( 21)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 576( 576)
TOPIX先物 9月限 508( 508)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 840( 840)
TOPIX先物 9月限 249( 249)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 113( 113)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 254( 254)
日経225ミニ 10月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
