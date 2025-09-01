14日に井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と対戦するWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が1日、横浜市内のジムに登場した。両者は14日に、名古屋市のIGアリーナで激突する。この日は、軽めに流した公開練習で手の内は明かさなかったが、井上の父・真吾トレーナーは「パワーがある」と警戒を続けた。

アフマダリエフは公開練習で、シャドーボクシングとミット打ちを披露。短時間の間だったが、鍛え上げられた肉体が強者ぶりを示していた。

井上陣営はアフマダリエフを「キャリア最大の強敵」と警戒。アフマダリエフはアマチュア時代、2015年の世界選手権で銀メダル、16年のリオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得。18年3月にプロデビューを果たすと、20年1月から23年4月にマーロン・タパレス（フィリピン）に敗れるまでWBA＆IBF世界同級王座を保持していた。

練習を視察した真吾トレーナーは「流した感じでしたが、シャドーを見てパワーがあると感じた。バランスがすごくいい。（アマチュア時代の）ベースがしっかりしている」と警戒した。アフマダリエフは公開練習前の会見で、井上よりも「総合力」で上回っていることを強調。真吾トレーナーは「向こうはパーフェクトの円を描いているが、輪を一つ大きくしたのが尚弥」と自信を覗かせた。

興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部）