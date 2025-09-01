　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 23413(　 21912)
　　　　　 　 　12月限　　　　1140(　　 340)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 26117(　 25641)
　　　　　 　 　12月限　　　　　60(　　　60)
日経225ミニ　 　 9月限　　　251656(　251656)
　　　　　 　 　10月限　　　　4771(　　4771)
　　　　　 　 　11月限　　　　　77(　　　77)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 20654(　 19077)
　　　　　 　 　12月限　　　　1328(　　1028)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 24543(　 23543)
　　　　　 　 　12月限　　　　 105(　　 105)
日経225ミニ　 　 9月限　　　172724(　172724)
　　　　　 　 　10月限　　　　5463(　　5463)
　　　　　 　 　11月限　　　　　97(　　　97)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 697(　　 422)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 593(　　 529)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6725(　　6725)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3892(　　2609)
　　　　　 　 　12月限　　　　 700(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 18194(　　3725)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6493(　　6469)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3033(　　2200)
　　　　　 　 　12月限　　　　1517(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4717(　　4117)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11960(　 11960)
　　　　　 　 　10月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3213(　　3018)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2951(　　2951)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8567(　　8567)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2528(　　2490)
　　　　　 　 　12月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7290(　　7290)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 26733(　 26733)
　　　　　 　 　10月限　　　　 224(　　 224)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1047(　　 818)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 257(　　 245)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5096(　　5096)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 454(　　 398)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 974(　　 702)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 521(　　 496)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1533(　　1533)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　13(　　　13)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

