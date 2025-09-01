外国証券 先物取引高情報まとめ（9月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 23413( 21912)
12月限 1140( 340)
TOPIX先物 9月限 26117( 25641)
12月限 60( 60)
日経225ミニ 9月限 251656( 251656)
10月限 4771( 4771)
11月限 77( 77)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20654( 19077)
12月限 1328( 1028)
TOPIX先物 9月限 24543( 23543)
12月限 105( 105)
日経225ミニ 9月限 172724( 172724)
10月限 5463( 5463)
11月限 97( 97)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 697( 422)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 593( 529)
日経225ミニ 9月限 6725( 6725)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3892( 2609)
12月限 700( 0)
TOPIX先物 9月限 18194( 3725)
日経225ミニ 9月限 6493( 6469)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3033( 2200)
12月限 1517( 17)
TOPIX先物 9月限 4717( 4117)
日経225ミニ 9月限 11960( 11960)
10月限 108( 108)
11月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3213( 3018)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 2951( 2951)
12月限 5( 5)
日経225ミニ 9月限 8567( 8567)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2528( 2490)
12月限 50( 50)
TOPIX先物 9月限 7290( 7290)
日経225ミニ 9月限 26733( 26733)
10月限 224( 224)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1047( 818)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 257( 245)
日経225ミニ 9月限 5096( 5096)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 454( 398)
TOPIX先物 9月限 974( 702)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 521( 496)
TOPIX先物 9月限 1533( 1533)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 10月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
