ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、ミニカップシリーズの新商品「マロン＆クレームシャンティ」を9月2日から期間限定で発売します。

同商品は、栗となめらかなクリームを組み合わせたフランスふうのスイーツ「マロンシャンティ」に着想を得て仕上げた一品。クリーミーな味わいを重ね、栗の豊かな風味と「“ほくほく感”を存分に引き立たせた秋を感じる贅沢（ぜいたく）な味わい」のアイスクリームです。

栗は産地によって風味が大きく異なるため、数多くの産地からマロンソースを取り寄せ試作を重ね、ミルクアイスクリームに合う特徴の異なる2種類を厳選。上層部には、スペイン産の栗ならではの濃く強い風味のある焼き栗ソースを、中央の層には優しく濃厚な甘味と、栗ならではの“ほくほく感”が楽しめるイタリア産の粒入り栗ソースを加えています。

ミルクアイスクリームは、マスカルポーネを加え、生クリームのようなまろやかな味わい。ミルクアイスクリームの配合を何度も調整し、繊細な栗の味わいをしっかりと感じられるようにしつつ、クリーミーさも両立するバランスを追求したということです。

希望小売価格は351円（税込み）です。

