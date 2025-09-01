「日経225オプション」9月限プット手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
SBI証券 23( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
SBI証券 144( 60)
楽天証券 30( 30)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 37( 11)
松井証券 11( 11)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 164( 164)
SBI証券 274( 148)
バークレイズ証券 109( 109)
UBS証券 50( 50)
BNPパリバ証券 35( 35)
楽天証券 32( 32)
松井証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
楽天証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 15( 13)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
SBI証券 23( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
SBI証券 144( 60)
楽天証券 30( 30)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 37( 11)
松井証券 11( 11)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 164( 164)
SBI証券 274( 148)
バークレイズ証券 109( 109)
UBS証券 50( 50)
BNPパリバ証券 35( 35)
楽天証券 32( 32)
松井証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 8( 8)
フィリップ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
楽天証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 15( 13)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース